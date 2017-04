Logra Gobernadora Pavlovich paguen todos los sonorenses menos de luz

Hermosillo, Sonora, abril 27 del 2017.- A partir del lunes 1 de mayo, las familias sonorenses recibirán un subsidio en su consumo de energía eléctrica, que se reflejará en su recibo de pago, y les permitirá pasar el verano en mejores condiciones, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich.

A su regreso de la Ciudad de México, a donde acudió para realizar esta gestión, la Gobernadora Pavlovich manifestó su satisfacción porque logró que este año se garantice de nueva cuenta que todas las familias sonorenses con contrato de consumo con la Comisión Federal de Electricidad accederán a la tarifa 1F, la más baja en el país, ya que posee el máximo subsidio.

Explicó que el año pasado se logró que todas las familias accediera a la tarifa 1F, cuando ya estaba avanzado el verano, y en este año todas las familias se beneficiarán desde el inicio de la tarifa de verano de CFE.

Recordó que este logro no es automático, sino que el convenio se debe gestionar y justificar cada ocasión.

El acuerdo de apoyo a las familias con la tarifa 1F se firmó, dijo, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior debido a la nueva normatividad con la que opera la CFE, la cual amenazaba con desaparecer el subsidio del estado.

La Gobernadora Claudia Pavlovich recordó que el año pasado con la tarifa 1F de energía eléctrica en todo Sonora se benefició a más de 270 mil familias sonorenses en los meses de mayo a octubre cuando se presentan altas temperaturas.

“La noticia es que sí sigue el subsidio y además se aumentará en un cuatro por ciento por el número de familias que hicieron nuevo contrato de luz, estamos hablando más o menos que de 270 millones de pesos incrementamos el monto a 301 millones de pesos”, señaló.

Indicó que este logro favorecerá el bolsillo de las familias sonorenses, pues pagarán menos en su recibo de luz durante el verano y se comprometió a seguir luchando para que en Sonora se siga aplicando esta tarifa.

La Gobernadora Pavlovich dijo que el subsidio se reflejará en los recibos de pago a partir de mayo y explicó que en Sonora la tarifa 1F se aplicará solo a quienes cuenten con la consumo de uso doméstico y que no sean de los incluidos como consumidores DAC (De Alto Consumo).

“Aquí lo que logramos es que se mantuviera este apoyo del Gobierno Federal que para nosotros los sonorenses significa muchísimo y para las familias que no contaban antes con la tarifa significa aún más”, subrayó.

Datos

270 mil 870 beneficiarios en Sonora.

165 mil 021 nuevos usuarios entre 2015 y 2016.

158% aumentó el padrón de usuarios de luz.

270 mdp subsidio en 2016.

4% espera incremente padrón en 2017.

69 mdp aumenta subsidio de luz.

301 mdp subsidio en 2017.

1 de mayo inicia Tarifa 1F.

31 octubre termina Tarifa 1F.