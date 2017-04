Entrega Secretario de Gobierno apoyos a migrantes en Bacoachi

Bacoachi, Sonora, abril 26 de 2017.- Los sonorenses que vivieron en el extranjero y regresan a su tierra, encuentran el respaldo de las autoridades para iniciar una actividad productiva y tener un sustento para sus familias, señaló el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, al entregar apoyos para migrantes en Bacoachi.

Explicó que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano gestionó ante la federación recursos para apoyar a los migrantes que son repatriados desde los Estados Unidos, para proyectos productivos que ayuden a las familias a comenzar de nuevo en su tierra.

“Que encuentren a un gobierno que no solamente les da la bienvenida, sino que les ayuda a hacer el tránsito, que quizás pueda ser doloroso, porque están dejando donde hicieron vida en otro país, en otra ciudad, en otras costumbres, en otra forma de organizarse y de vivir, y con ello traen encima una incertidumbre muy fuerte, y venirse a topar con un gobierno que no solamente les escucha, sino que también les apoya para salir adelante”, comentó.

En el evento entregaron 40 apoyos que también benefician a vecinos de Bacoachi, Huépac, Hermosillo, Nogales, Cananea y San Luis Río Colorado, y que consisten en equipamiento para elaboración de productos lácteos, revolvedoras para cemento, molino para pinole, taller de soldadura, equipo para llantera, herramientas para elaboración de ladrillos, instrumentos para estética y una carreta de hotdogs, con una inversión de un millón de pesos.

El presidente municipal de Bacoachi, José Adolfo Salazar Espinoza, reconoció a las autoridades estatales la entrega de apoyos que resultan de alto impacto a la comunidad, mismos que impactan en el bienestar de las familias de la comunidad.

“Este tipo de proyectos, para una comunidad y creo que para cualquiera, son muy relevantes, estamos viendo algunos implementos que se entregarán a los beneficiarios, les agradezco a las autoridades que han hecho posible que estos apoyos lleguen a mi municipio”, señaló.

Manuel Antonio Ávila Carranza, quien regresó a Sonora luego de haber vivido 21 años en Phoenix, agradeció al Gobierno del Estado el entregar este tipo de materiales a quienes vuelven a sus comunidades, ya que les da la certeza de que no están solos y cuentan con herramientas para salir adelante.

“Es una facultad que ustedes mismos nos previeron, nos da gusto, nos sentimos verdaderamente agradecidos, y queremos que el pueblo de Bacoachi siga siendo ese lugarcito pequeño, donde siempre van a tener un reconocimiento a su labor, porque estar al frente de un gobierno no es fácil”, dijo.

Presenta Secretario de Gobierno programa de Patrimonio Seguro

En su visita a Bacoachi, el Secretario de Gobierno se reunió con presidentes municipales de la región para presentarles el programa de Patrimonio Seguro, una iniciativa de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que las familias cuenten con la certeza jurídica del terreno donde construyeron su casa.

Explicó que por las gestiones realizadas por la Gobernadora ante la federación el traslado de terrenos nacionales al estado y a particulares no genera costo alguno para los beneficiarios, lo que representa un beneficio a la economía de las familias.

“Ese es el tamaño de la gestión que hizo la Gobernadora Claudia Pavlovich ante el Presidente Enrique Peña Nieto, y que gracias a esos buenos oficios se logró que los terrenos nacionales que regularicemos bajo este esquema, no tengamos que pagarlos, y ahí entran todos, desde presidentes municipales, particulares, así como Gobierno del Estado”, expresó.

El Secretario de Gobierno explicó que desde que inició la administración de la Gobernadora Pavlovich, mensualmente se entregan mil 100 títulos de propiedad a familias sonorenses, con lo que se brinda certeza jurídica al patrimonio de los ciudadanos.

