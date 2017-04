Inicia Gobernadora Pavlovich programa de Infonavit en Sonora “Tu Propia Obra”

Hermosillo, Sonora, abril 24 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Director General de Infonavit, David Penchyna Grub, firmaron un convenio de colaboración con el cual inicia en Sonora, y en el país, el programa de vivienda “Tu Propia Obra”.

Así, los trabajadores que perciban más de 11 mil 475 pesos de ingreso podrán construir su hogar en su propio terreno, sin importar si es ejidal, comunal, propiedad privada, solar urbano o de cualquier tipo.

“Este programa para mí es muy importante, va a llegar a los más necesitados, no importa que sea un predio ejidal, comunal siempre y cuando sea de ustedes, podrán construir su propia vivienda, como madre de familia le he puesto especial interés a este tema, el poder dar frutos en un momento tan complicado con es este que estamos viviendo”, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Agradeció al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, David Penchyna Grub por elegir a Sonora para iniciar con el programa piloto que beneficiará a cientos de familias que más necesitan de una vivienda digna.

“Vamos a poner lo que nos toca para que la gente se sienta orgullosa de su gobierno, de sus gobernantes, de la gente que debe respaldarlos, es una gran responsabilidad en este momento ser gobernadora de mi estado, es un gran compromiso y me levanto todos los días para cumplir con lo mejor que puedo de la manera más honesta, transparente y siempre tratando de dar los mejores resultados”, expresó.

David Penchyna Grub, Director General de Infonavit, resaltó que es Sonora donde se pone en marcha el programa a nivel nacional y se trabajará en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Sociedad Hipotecaria Federal y el Gobierno del Estado para acreditar préstamos económicos para construcción de vivienda en terreno propio.

“Le reconozco a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano su sensibilidad social, no en todos los estados nos está pasando lo mismo, el tener una gobernadora que se pone al frente de los problemas; no de palabra, sino con hechos, ella está poniendo el dinero, nosotros le estamos poniendo lo propio y eso hará que más sonorenses tengan una mejor aspiración de vida”, manifestó.

Explicó que los trabajadores con ingresos superiores a 11 mil 475 pesos podrán construir su hogar en terreno propio, dichas edificaciones estarán a cargo de organismos ejecutores de obra autorizados tanto por el Infonavit, Conavi y la Sociedad Hipotecaria Federal, y que los créditos de vivienda oscilan entre los 155 mil hasta los 321 mil pesos.

Detalló que en Sonora el Infonavit ha derramado más de 24 mil millones de pesos en créditos y este año se pretende alcanzar 18 mil acciones hipotecarias que representen más de 6 mil 500 millones de pesos, monto independiente al programa Tu Propia Obra.

Jorge Wolpert Kuri, director General de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi mencionó que Sonora es el único estado que presentó solicitudes completas para contar con el subsidio que otorga el Gobierno de la República a través de esa institución para entregar préstamos bajo la nueva modalidad presentada.

“El estado de Sonora, el único gobernado por una mujer es muy relevante en materia territorial y urbana, lo que hoy nos congrega es para hablar de vivienda, tienen una Gobernadora no solamente preocupada por el tema de la vivienda pero ocupada también”, señaló.

Alfonso Serrano, Presidente Nacional del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable (Convives) destacó que con Tu Propia Obra de Infonavit, se marca un parteaguas en la atención a los derechohabientes que viven en comunidades o municipios donde no hay oferta de vivienda.

Presentes en el evento Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal; Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Moisés Gómez Reyna, Presidente del Congreso del Estado de Sonora; Jesús Alberto Cano Vélez, Presidente de la Sociedad Hipotecaria Federal.

También Elías Saad, Subdirector General de Crédito Infonavit, delegados federales, diputados, presidentes municipales, valuadores, cerradores de vivienda, y derechohabientes beneficiados.