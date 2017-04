Marea Brava

* NO HAY NADA CLARO, pero la CTM amenaza con no asistir al próximo desfile del Día Primero de Mayo. Motivos, no hay ninguno al parecer, pero en reunión con los diversos sindicatos que se reunieron en el Café –Café en día de ayer, se anunció que ya era un hecho la NO participación de la CTM a nivel estatal y Nacional. Me di a la tarea de localizar a mi amigo Manuelito Montaño, quien se encontraba en reunión en la capital del Estado con sus jefes inmediatos, donde afinan los detalles de este berrinche obrero, argumentando el líder de los vendedores ambulantes, que todavía tenían el resto de la semana para tomar una decisión concreta sobre esta negativa…… LAS ESPECULACIONES…………..

* CON EL ALCALDE FAUSTINO FELIX CHAVEZ como testigo de honor, la directora general del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, Cecilia Antillon Rosas; se hizo entrega de las llaves de la casa que se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Misiones III, tercera etapa, a Araceli López Barrios, ganadora del primer premio del Segundo Sorteo… La ganadora de este sorteo, dijo “Yo le agradezco desde la primera hasta la última persona que hace posible este sorteo, es una casa que uno no espera, una bendición de dios, gracias por hacer este tipo de sorteos para las personas que pagamos el agua, lo que promete Oomapas es real por eso hay que pagar nuestro recibo”… QUE CONSTE, ESTA SEÑORA NO DIJO MENTIRAS………………

Eduardo Flores

NO HAY NADA CLARO, pero la CTM amenaza con no asistir al próximo desfile del Día Primero de Mayo. Motivos, no hay ninguno al parecer, pero en reunión con los diversos sindicatos que se reunieron en el Café –Café en día de ayer, se anunció que ya era un hecho la NO participación de la CTM a nivel estatal y Nacional. Me di a la tarea de localizar a mi amigo Manuelito Montaño, quien se encontraba en reunión en la capital del Estado con sus jefes inmediatos, donde afinan los detalles de este berrinche obrero, argumentando el líder de los vendedores ambulantes, que todavía tenían el resto de la semana para tomar una decisión concreta sobre esta negativa……

LAS ESPECULACIONES, se dieron en el sentido de que los líderes nacionales y estatales, están buscando presionar con esta actitud a quienes manejan o deciden los perfiles para los diferentes puestos de elección popular, a los cuales, se dice quiere tener participación en el reparto la CTM, o de lo contrario, se niegan en participar, organizando un mitin en el nuevo edificio de la CTM en el fraccionamiento Las Haciendas……

LO BUENO QUE YA HEMOS VISTO COMO SE LAS GASTA LA CTM para lograr sus objetivos, y déjenme decirles que el Gobierno de México, podría darles un susto por chantajistas, como se lo dio al Sindicato de Luz y Fuerza de México, desapareciéndolos de la geografía mexicana y aquí podría suceder algo similar, pues nadie puede obligar, mucho menos chantajear para lograr escaños políticos en el próximo proceso electoral que se avecina…

Esto se viene diciendo desde ayer que se dio a conocer este hecho tan lamentable por parte de la CTM-SONORA……. A QUIEN NO LE FUE NADA BIEN EN ESTA REUNION DE SINDICATOS, fue a José María Urrea Bernal, líder de la CNOP, pues pidió ante los presentes a que se sumaran todos a la medida de la CTM…

En una palabra, les dijo que nadie saliera a desfilar en apoyo a esta central obrera, encarándole de frente la líder Ramoncita Flores López, quien inmediatamente lo puso en su lugar, con una serie de señalamientos que hicieron efecto en la humanidad de este pobra hombre, que mejor optó por mantenerse callado……

PREFIERO PELEAR CON 10 TIGRES FRENTE A FRENTE, QUE CONTRA UNA MUJER………… Desde esta sala de redacción, le mando un saludo a nuestro amigo, al Director del Hospital General, Dr. Salvador Icedo, porque ha demostrado tener sentimientos nobles hacia los que menos tienen, pues a través de una solicitud de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, requerimos de su apoyo para la atención de un joven estudiante, e inmediatamente cedió la atención requerida a este joven estudiante… ANIMO AMIGO ICEDO………

CON EL ALCALDE FAUSTINO FELIX CHAVEZ como testigo de honor, la directora general del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, Cecilia Antillon Rosas; se hizo entrega de las llaves de la casa que se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Misiones III, tercera etapa, a Araceli López Barrios, ganadora del primer premio del Segundo Sorteo…

La ganadora de este sorteo, dijo “Yo le agradezco desde la primera hasta la última persona que hace posible este sorteo, es una casa que uno no espera, una bendición de dios, gracias por hacer este tipo de sorteos para las personas que pagamos el agua, lo que promete Oomapas es real por eso hay que pagar nuestro recibo”… QUE CONSTE, ESTA SEÑORA NO DIJO MENTIRAS, si todos pagamos, todos nos beneficiamos. Todos requerimos de agua de buena calidad y para ello, se logra pagando cada quien lo que consume……………

ME COMUNICAN, que habrá una investigación de Gobierno del Estado de fondo contra los funcionarios de las Universidades de la UTS, ITESCA e ITSON, entre otras, en las cuales, se ha difundido una serie de anomalías cometidas por hijos (Juniors) de funcionarios estatales, señalando ellos mismos que nadie los puede correr, porque sus padres tienen mucho poder… Estos parásitos, no deberían ocupar puestos públicos del Estado… ¿Dónde queda la buena acción de Claudia Pavlovich Arrelano?…

HAY QUE EMPEZAR POR LA UTS Y LUEGO POR ITESCA. Hay que limpiar estos dos planteles educativos de esta escoria que les cayó encima, porque después será tarde……….. Juan Leyva y el Dr. Orrantia, ya saben a quién me refiero… cuídense un abrazo…….

LA FUNDACION COLOSIO-CAJEME, a través de su presidente, Lic. Raúl Ayala Gonzales, hace una cordial invitación al foro de la nueva Ley de Análisis del Sistema Estatal Anticorrupción, teniendo como orador principal este 03 de mayo en las instalaciones de CANACINTRA, al Diputado local David Palafox… Este foro va dirigido al sector empresarial de la localidad, con el cual se pretende aclarar las dudas existentes que se vienen dando al interior de esta cámara… BIEN por esta buena decisión del Lic. Raúl Ayala González………..

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71