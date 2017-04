NVITAN A FESTIVAL DE DANZA CAJEME

Con la presentación de grupos dancísticos locales y foráneos en distintas sedes y escenarios de la localidad, eventos de capacitación así como la presentación de un libro; el Ayuntamiento de Cajeme celebrará el Día Internacional de la Danza.

En conferencia de prensa el Director de Cultura Municipal, Sergio Inzunza, informó que dichas actividades serán enmarcadas en el Festival de Danza Cajeme que se realizará del 24 al 29 del presente mes; que organiza el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Dirección de Cultura Municipal, en coordinación con Biblioteca Pública “Jesús Corral Ruiz”, el Itson y Tres Once Studio; instancias a las que agradeció por unirse a la autoridad municipal para llevar a cabo esta celebración.

Asimismo, invitó a la ciudadanía en general a acudir a los distintos eventos que se estarán llevando a cabo y que culminarán con una magna presentación de grupos de diversos géneros el día 29 a partir de las 17:00 horas, en la arboleda de la Casa de la Cultura, cuando también se ofrecerá un homenaje a Humberto Mendívil, director de Tres Once Studio.

Para mayores informes, dijo, los interesados pueden acceder a la página Cultura Municipal Cajeme en Facebook o a los teléfonos 4146070 y 4140233 de la Dirección de Cultura Municipal.

Participaron en la conferencia de prensa Ana Laura Aguilar Torres, coordinadora de vinculación de Biblioteca Pública; Zaydeth Becerra Cota por parte del Departamento de Extensión y Difusión de la Cultura de Itson; Cristian Islas, responsable académico de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes de Itson y Humberto Mendívil, director de Tres Once Studio.