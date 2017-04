Debe analizarse permanencia de Odracir Espinoza en Fiscalía Anticorrupción: Concaam

* “Si a mí me hubieran propuesto como fiscal anticorrupción con la ley que adecuamos hace un año, yo hubiera dicho que no porque esta tenía tintes de anticonstitucionalidad”. Y sobre los hechos del pasado viernes en la carretera estatal 100 dijo: “Se necesita una capacitación y acreditación en los protocolos para replegar estas protestas sin utilizar ningún tipo de armas”, dijo a Dossier Politico el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Francisco Alcaraz García.

Se debe analizar la posibilidad de que el actual titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza Valdez, se mantenga en el puesto una vez armonizadas las leyes estatales con las nacionales para que le den sustento a esa institución en la entidad, dijo el abogado Juan Francisco Alcaraz García.

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), declaró que aunque Espinoza Valdez no está imposibilitado jurídicamente para repetir en el cargo, las actuaciones de dicha fiscalía estatal ya fueron impugnadas jurídicamente por ser anticonstitucionales.

“Si a mí me hubieran propuesto como fiscal anticorrupción con la ley que adecuamos hace un año, yo hubiera dicho que no porque esta tenía tintes de anticonstitucionalidad… y yo como fiscal acepté el reto”, cuestionó el experto en temas jurídicos, “¿estaré capacitado para aceptar el nuevo reto? Esa es la pregunta que dejo al aire”.

Si ya un Juez de Distrito dijo que la mencionada Fiscalía Anticorrupción era anticonstitucional, ¡aguas! Porque se estaría hablando de la capacidad jurídica de la misma institución, en un antes y un después, lo que tiene que evaluarse por los colegios de abogados para estudiar si Espinoza Valdez puede seguir en el puesto o habría que nombrar a otra, precisó.

Precisamente por todo lo que implicó el amparo ganado por el ex gobernador Guillermo Padrés Elías, que echó por tierra un aparato jurídico creado al inicio del sexenio para perseguir delitos de corrupción, agregó Alcaraz García, se debe tener cuidado en escoger personal capacitado para la Fiscalía en la materia.

Señaló que el alcance de esta nueva Ley Anticorrupción va más allá, pues ahora persigue a los particulares, y la Federación que él encabeza le apuesta más a la prevención que a la represión.

“Que prevenga que los funcionarios le sigan metiendo la mano al bolsillo del erario público, que tenga temor de que puede ser castigado”, abundó.

Falta capacitación a policías…

En relación a los hechos registrados el pasado viernes en la carretera estatal 100, el presidente de la Concaam, apuntó que los policías municipales y estatales carecen de capacitación para contener protestas y manifestaciones por lo que exhorta a trabajar en ello.

“Ahí es claro que falló el diálogo entre las autoridades y los manifestantes que reclamaron el retiro arbitrario de 21 concesiones de transportes suburbanos”, expresó el abogado a Dossier Político.

Y apuntó: “Se necesita una capacitación y acreditación en los protocolos para replegar estas protestas sin utilizar ningún tipo de armas”.

Como Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, dijo, invita al secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, inicie un proceso de capacitación a los policías estatales en el tema humano y técnico a fin de evitar se repita una situación como la del pasado viernes en el poblado “Miguel Alemán”.

Alcaraz García consideró que toda arma es letal, sobre todo cuando en estas expresiones sociales de inconformidad se encuentran niños como ha sucedido en otras partes del país, de ahí la insistencia de una agenda compartida con las autoridades y la misma Concaam para la creación de un programa de capacitación. Tomado de DossierPolitico.