Marea Brava

* ¿Qué irá a pasar con Abel Murrieta y Eduardo Bours Castelo?. Que la Procuraduría General de la Republica PGR, abrirá una nueva carpeta de investigación sobre la guardería ABC, apegada a la nueva Ley de Justicia Penal Acusatorio, para aclarar la muerte de 49 niños, y hasta la fecha no hay responsables. Para mí que esto es solamente una cortina de humo político, ya que ambos personajes iniciaron haciendo mucho ruido con la llegada de los tiempos políticos, y con el anuncio de una nueva investigación en su contra, pues, evita que aparezcan en la escena política del 2018.

* CONOCI A COMPAÑEROS DE ESTUDIOS DE LA Diputada KIKI Díaz Brown, y déjenme decirles que nadie hablo algo bueno de ella, todos hablaban en el mismo tono y con el mismo sabor, manifestando que ellos reprobaban le dieran la candidatura a la Alcaldía de Cajeme, pues una persona sin preparación, no debe ocupar esos cargos, reconociendo que su familia, tienen la manera de ponerla en la posición que quieran, porque los hijos de los ricos, siempre ocupan los mejores cargos administrativos de los gobiernos, llámese estos de la federación, estado o municipios, ya que todos sabemos que ellos nomas firman y se llevan los recursos como si fueran de su propiedad, como lo han hecho otros personajes que andan prófugos de la justicia federal, y les digo una cosa, estos malos servidores públicos, son de diferentes partidos políticos….. TODOS SE TAPAN CON LA MISMA COBIJA.

Eduardo Flores

De hacer caso omiso a este fuerte rumor en medios Nacionales, pues la vida para ambos seria complicada, ya que tendrían que presentarse a declarar ante alguna fiscalía especializada, la cual determinaría su situación jurídica y legal, por estos hechos tan lamentables, donde padres de familia de la capital del estado, exigen justicia contra los culpables de tantas muertes inocentes, las cuales, déjenme decirles, NO DEVIO SER, pues eran criaturas inocentes.

Lo que si es cierto, es de que alguien debe pagar por esas muertes… El Consejo de Seguridad de Estados Unidos USA, emitió a través de Wikilinks una investigación abierta contra el ex procurador de Justicia de Sonora, hoy Diputado Federal, Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, por supuestos crímenes de e4stado, tráfico de drogas y crímenes de estado, lo cual salió en este medio El Regional de Sonora y en Periódico El Expresso de Hermosillo, investigación que se quedó estancada por órdenes de quien sabe, pero lo que si es cierto, es de que hay muchas dudas sobre el comportamiento que dejó en la procuraduría Abel Murrieta en la aplicación de la Procuración de Justicia del Estado de Sonora…

MEXICO VIVE Y OFRECE IMPUNIDAD A LOS PODEROSOS………… QUE COCHINERO DE IMPARTICION DE JUSTICIA……………

UNA BUENA DECISION DE GOBIERNO, capacitar a través de Contraloría a 500 servidores públicos estatales, para que después no se digan que no sabían lo que estaban haciendo. Cada quien es responsable de sus actos, y aquel que cometa el error, se le aplicará la sanción que corresponda por la ley de la función pública. ¡Cuidado!, porque ahorita el horno, no está para bollos. Espero y capten cada uno de los temas que atienden para una mejor prestación de la función pública administrativa… ¡ANIMO!, TODOS HACIA ADELANTE………

