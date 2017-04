Toma protesta Gobernadora Pavlovich a Rodolfo Montes de Oca como Fiscal General de Justicia de Sonora

Hermosillo, Sonora, abril 03 de 2017.- Con la encomienda de procurar una justicia más pronta y expedita y avanzar en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal y nuevas leyes anticorrupción, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tomó protesta a Rodolfo Montes de Oca Mena como Fiscal General de Justicia del Estado.

“Es un gran paso que estamos dando dentro del nuevo sistema anticorrupción”, afirmó la Gobernadora Pavlovich al recordar que esta figura se contempla en la legislación aprobada por el Congreso del Estado.

Reconoció la decisión y voluntad del órgano legislativo para aprobar instituciones que sirvan más allá de los períodos del gobierno en turno.

“Creo que esto es lo más sano para nuestro país y el tema de justicia es fundamental se le dé continuidad”, aseguró la Gobernadora Pavlovich.

El Fiscal General del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, destacó que la nueva figura creada a partir del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción es un cambio de fondo porque se le dota de personalidad jurídica y patrimonio propio al margen del Poder Ejecutivo.

“Este nuevo marco jurídico propicia que las decisiones que se tomen en esta institución sean ajenas a cualquier tipo de influencia y que solo se ajusten al imperio de la ley”, aseguró Montes de Oca Mena.

La reforma para la creación de la Fiscalía General del Estado incluye regular la actividad del Ministerio Público y las atribuciones que tendrá la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC), actualmente conocida como Policía Estatal Investigadora.

Citó que en el marco del nuevo sistema de Justicia Penal, los agentes integrantes de la AMIC, estarán capacitados para operar como primer respondiente, procesar la escena del crimen, dar el debido trámite a la cadena de custodia de las evidencias que se recaben en la escena del crimen y en general llevar la investigación de una manera más profesional.

Montes de Oca Mena informó que tendrán 4 grandes objetivos en el arranque de la nueva Fiscalía General del Estado, empezando por la dignificación de los inmuebles y espacios de las agencias del Ministerio Público

Un segundo propósito es el mejor equipamiento de las Agencias del Ministerio Público para eficientar la labor del personal en beneficio de los ciudadanos.

Un tercer propósito es trabajar en mejorar las prestaciones e ingresos que perciben los Agentes del Ministerio Público y demás funcionarios de la institución.

Rodolfo Montes de Oca, subrayó, como cuarto punto, que se continuará trabajando en la regeneración moral de la procuración de justicia donde no se permitirán malas prácticas de ningún de los funcionaros de la nueva Fiscalía General del Estado.

El acto fue atestiguado por los diputados locales Moises Gómez Reyna y Epifanio Salido Pavlovich, José Coppel Lúken y Marco Paz Pellat integrantes del Comité Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Iván Jaimes.

Opiniones:

José Coppel Lúken, integrante del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública

El estar cambiando las cosas cada tres años, cada seis años en los sistemas de procuración de justicia es lo que nos tiene hoy así en el país, es una solución de fondo y estamos muy entusiasmados

Moisés Gómez Reyna, diputado de la fracción parlamentaria del PAN

Es muy importante fortalecer la capacidad de gestión del Fiscal, hay muchos temas donde se tiene que invertir no solo recursos sino ver el tema de tecnologías, fortalecer las capacidades del capital humano y eso no se puede hacer ni uno ni en dos ni tres años sino es de largo alcance

Epifanio Salido Pavlovich, Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso

Toda esta nueva estructura va a requerir recursos, entonces hay que buscar formas novedosas, diferentes y que podamos etiquetar y blindar los recursos