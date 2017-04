Arranca Secretario de Salud la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya 2017

Hermosillo, Sonora, abril 03 de 2017.- El Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, arrancó con el banderazo de salida la Primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya 2017 en la Entidad, con la que se pretende reducir el riesgo de las enfermedades transmitidas por el mosco Aedes aegypti.

“Fumigar no es la parte que es la más importante, la más importante es limpiar nuestros patios, mantener nuestra casa libre de depósitos de agua donde puedan criarse los moscos, por eso yo les pido que lleven este mensaje a sus casas, que se pongan a limpiar en sus casas y en las escuelas”, indicó Ungson Beltrán.

Hasta el 07 de abril se realizarán actividades específicas de control del vector, tales como control larvario (aplicación de abate), fumigaciones y eliminación masiva de reservorios (descacharre), en coordinación con los Ayuntamientos de los 7 municipios prioritarios.

Los municipios prioritarios para esta jornada son: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa; ya que es donde se tiene la mayor incidencia de éstas enfermedades y se tiene una mayor positividad de larvas del mosco transmisor.

Bajo el lema “Por nosotros y por los que vienen”, la dependencia estatal busca disminuir los riesgos de transmisión de las enfermedades, con información y educación a la población sobre los riesgos a la salud por la infección de Zika, Dengue y Chikungunya, así como las formas de prevenir su transmisión.

“Este esfuerzo que Sonora junto con el resto del país contra las enfermedades que transmite el mosco Aedes aegyptti es muy importante porque lo que tenemos que hacer es colaborar cada uno de nosotros para evitar enfermarnos, con la prevención para mantenernos sanos”, indicó el Secretario de Salud.

Cabe señalar que en Sonora se han confirmado nueve casos de dengue en lo que va del año, cifra inferior en un 60% a la registrada a la misma fecha del 2016 cuando se tenían 76 casos acumulados.

Con respecto a chikungunya, en el Estado se continúa con ningún caso ni defunción del padecimiento; mientras que en Zika se mantiene el acumulado de dos casos en lo que va del año.

En el evento estuvo presente el Subsecretario de Salud, Luis Becerra Hurtado; Pascual Axel Soto Espinoza, Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios; diputada “Kitty” Gutiérrez Mazón, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

También acudió el Director General del Cecyte Sonora, Amós Benjamín Moreno Ruíz; Arturo César García Arellano, Director General de Salud Pública Municipal; César Said Romo Noriega, Coordinador General de Salud y Seguridad Escolar; Gerardo Álvarez Hernández, Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

Para evitar la reproducción del mosco, la Secretaría de Salud recomienda:

* Limpiar el patio de nuestro hogar, tirar criaderos de mosquitos como botes, botellas, tapas, corcholatas, llantas; voltear y tapar cubetas, botes, recipientes en los que se ofrece agua a mascotas, los depósitos de agua, limpiándolos.

* Lavar frecuentemente recipientes que puedan servir como criaderos de mosquitos.

* Vestir pantalones y usar ropa que cubra los brazos. Si es necesario, usar de manera moderada repelentes comerciales, autorizados para su venta pública.

* Si es posible, poner mosquiteros en puertas y ventanas. Al dormir, usar pabellones para disminuir la probabilidad de sufrir picaduras de mosquitos.

* En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, así como conjuntivitis y/o salpullido, no automedicarse y acudir a su unidad de salud.

* El paracetamol es el medicamento de elección para la fiebre y molestias ocasionadas por estos padecimientos, así como beber líquidos en abundancia y guardar reposo.