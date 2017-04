Nombran nueva Fiscal para caso ABC

Cd. de México (03 abril 2017).- La organización Manos Unidas por Nuestros Niños, que representa a víctimas del incendio de la Guardia ABC en Sonora, informó que la semana pasada se removió a la Fiscal que llevaba las indagaciones del siniestro ocurrido en 2009.

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, removió a la Fiscal Laura Flores Cancino y en su lugar nombró a Martha Patricia Muñoz Sierra.

Gabriel Alvarado, defensor de las víctimas, informó que el cambio se dio a petición de la organización que argumentó que las investigaciones de Flores Cancino no llegaban al fondo de los hechos.

Aunado a esto, algunos padres de los 49 niños muertos y más de 100 heridos denunciaron un mal trato por parte de la Fiscal.

“Con la Ministerio Público Federal que fue sustituida básicamente no se lograba ningún avance significativo en la investigación y no se tomaba ninguna decisión respecto a la determinación judicial de incluir como indiciados al ex Gobernador y al ex Procurador de Justicia”, dijo el abogado.

La investigación inició en abril del 2013 y tiene como hipótesis la intencionalidad del siniestro.

En la reunión con la PGR también se afirmó que en paralelo iniciará otra investigación contra el ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y al ex Procurador de Justicia estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, actual diputado del PRI.

A los ex funcionarios se les acusa de alterar la escena para desviar el curso de las investigaciones y no resultar responsables.

“En este caso, la PGR determinó que esta nueva investigación debería ser con base en una carpeta y conforme a los lineamientos del nuevo sistema de justicia penal”, expuso el defensor.

Asimismo, aseguró que la responsabilidad de la tragedia cayó en su momento en personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los propietarios de la estancia infantil sin considerar a funcionarios de alto nivel del Gobierno estatal.