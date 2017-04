Marea Brava

* EN TODO LO MALO DEBE HABER UN RESPONSABLE , porque, déjenme decirles que en el caso del policía que disparo balas de gomas contra los manifestantes, tiene un nombre, y ese debe estar en prisión, pues es el que debe responder por estos hechos tan lamentables que sucedieron contra hombres, mujeres, niños, doctores y elementos de Cruz Roja, porque ese fue el que ordenó el ataque… ¿Qué pasa con esto?… ¿Sera cierto que el Alcalde de Hermosillo está detrás de todo esto?… Bueno el resultado de las investigaciones dirán quien es el responsable directo de este suceso… “Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo.”

* LAMARQUE CANO Y GUSTAVO ALMADA, no pueden armar alianzas entre MORENA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Ellos no tienen esa facultad y mucho menos libertad para tomar este tipo de decisiones. Fueron sorprendidos en una plática amena, y fueron reportados a sus superiores inmediatamente, y la respuesta no se hizo esperar y ya fueron bloqueados por todos lados para evitar se den este tipo confabulaciones.

¡INSISTO!… EL ENEMIGO ESTA EN CASA… Están viendo que la casa arde y no preparan agua para apagar el incendio… No me quiero involucrar en esto, pero si presiento que alguien quiere desestabilizar la administración de Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano…

Es una pena que apenas empieza esta administración y ya aparece en medios nacionales de una manera insultante este gobierno, porque a quien señalan como responsable de todo lo que sucede, es a Claudia Pavlovich, pero, en todo lo malo debe haber un responsable, porque, déjenme decirles que en el caso del policía que disparo balas de gomas contra los manifestantes, tiene un nombre, y ese debe estar en prisión, pues es el que debe responder por estos hechos tan lamentables que sucedieron contra hombres, mujeres, niños, doctores y elementos de Cruz Roja, porque ese fue el que ordenó el ataque…

¿Qué pasa con esto?… ¿Sera cierto que el Alcalde de Hermosillo está detrás de todo esto?… Bueno el resultado de las investigaciones dirán quien es el responsable directo de este suceso… "Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo."

SIMON BOLIVAR… PALABRAS SABIAS………… A VECES LA GENTE PRETENDERA QUE TU ERES UNA MALA PERSONA PARA NO SENTIRSE CULPABLE POR LO QUE ELLOS HAN HECHO…………….. LAMARQUE CANO Y GUSTAVO ALMADA, no pueden armar alianzas entre MORENA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Ellos no tienen esa facultad y mucho menos libertad para tomar este tipo de decisiones.

Fueron sorprendidos en una plática amena, y fueron reportados a sus superiores inmediatamente, y la respuesta no se hizo esperar y ya fueron bloqueados por todos lados para evitar se den este tipo confabulaciones, ya que MORENA no ocupa de bules para nadar….

No olvide que debemos cuidar nuestro medio habiente y para ello, ocupamos de todos, para mantener limpios nuestros espacios vacacionales…

NO LO OLVIDEN…………. La legisladora IRIS SÁNCHEZ, del Grupo Parlamentario del PRI, pidió que se aclaren los verdaderos motivos del bloqueo, pues la mayoría de los 21 concesionarios del transporte que propiciaron el bloqueo de la carretera tiene dos o más concesiones y sólo les fue revocada la recibida en forma irregular durante la pasada administración……

SE DESTAPA LA CLOACA EN TRANSPORTES, y esto es bueno, pues la administración pasada, otorgó concesiones de más a gente que no tiene derecho alguno, como es el caso de algunos líderes de la CTM-Cajeme, que recibieron varias concesiones de TAXIS sin tener derechos sobre estas concesiones. Son actos de corrupción como las obtuvieron estos líderes y deben ser canceladas u otorgadas a verdaderos choferes que acrediten su antigüedad en la prestación del servicio del transporte……….

JAVIER VILLARREAL Y LUIS ACOSTA, deben ser investigados por contraloría estatal. Se sirvieron con la cuchara grande en la administración de Padres Elías…

Ahora deben ser investigados de fondo… COMO QUE AHORA SON TRANSPORTISTAS…………….

Se espera que las vacaciones de Semana Santa y de Pascua en el País, comprendida del 08 al 23 de abril, deje una derrama cercana a los 50 millones de pesos a pesar de que los turistas se pueden mostrar cautelosos ante factores como el alza del dólar, aumento en el precio de las gasolinas, tasas de interés e inflación, estimó Edgar Fabián Manríquez Barreras, presidente de Canaco.

