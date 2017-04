Aplicarán Nuevo Sistema de Justicia en caso ABC

La investigación que la PGR lleva sobre los ex funcionarios Eduardo Bours y Abel Murrieta, por el caso de la guardería ABC, se llevará a cabo en términos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, reveló Gabriel Alvarado Serrano.

Detalló que el pasado miércoles sostuvo una reunión con el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y se acordó que la investigación del incendio donde fallecieron 49 niños ya no se realizaría con el sistema tradicional.

“Ha sido muy criticado el Nuevo Sistema porque tiene sus inconvenientes, o más bien no lo acabamos de asimilar, pero finalmente se tiene que investigar y eso es lo más importante; nosotros encontraremos la manera de establecer la verdad”, dijo.

El abogado reveló que el procurador Cervantes Andrade giró instrucciones precisas al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para que la investigación se agilizara lo más rápido posible y tener un resultado concreto en el menor tiempo.

“De hecho retiró del caso, de la indagatoria anterior que traen desde el 2013, a la Ministerio Público a petición nuestra, porque tenía un bajo perfil en la investigación y ya se designó a un nuevo fiscal, por lo que se tomaron medidas en torno al caso”, indicó.

Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR en Sonora, declaró que en la entidad no existe alguna carpeta de investigación sobre el caso de la guardería ABC, pero de acuerdo a las declaraciones del abogado Gabriel Alvarado, es probable que se esté investigando en la PGR a nivel nacional.

El pasado 10 de enero un juez federal acató el fallo de incluir al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo y al ex procurador, Abel Murrieta Gutiérrez, por presunta falsificación de documentos relacionados en el caso del incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de Junio de 2009.