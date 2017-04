Mueren cuatro jóvenes en accidente

Óscar Félix

Saldo de cuatro jóvenes muertos y uno más lesionado fue el resultado de un accidente ocurrido ayer por la noche de domingo, el percance fue por alcance

Un fatal accidente de carretera cobró la vida de 4 personas que no lograron salir de un vehículo que cayó a un canal de riego el cual estaba a su máxima capacidad.

Quienes perdieron la vida fueron identificados como Jorge Muñoz Castro, Jesús Iván Alcantar y otro apodado El Chalo, de la cuarta víctima no se registró su identidad.

Según la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Bácum esto sucedió a eso de las 20:15 horas del domingo por la calle Base antes de llegar a la “T” de Bácum.

Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Escape de color y cuyo conductor al parecer de nombre Jesús Alcantar fue el único que sobrevivió, pero se fue del lugar a pie.

En un sedán color gris viajaba una pareja a quienes golpeó por alcance la camioneta, que al tratar de evadir el choque, se precipitó al canal.

Al momento el chofer de una pick up de color blanco que vio el percance, paró y amarró varias cuerdas en los vehículos para tratar de sacar la camioneta y salvar a las personas.

Al lugar acudieron los diferentes cuerpos de auxilo pero también personal del Servicio Medico Forense (Semefo) quienes trasladaron al anfiteatro de la Procuraduría General de Justicia del Sur de Sonora los cuerpos para las diligencias correspondientes.