Inaugura Margarita Ibarra de Torres Ludoteca “Creciendo Sano” en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, 31 de marzo de 2017.- La Presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, se reunió con familias yaquis de Taximaroa y con padres de familia de la colonia las Areneras, como parte del programa DIF Sonora Te Escucho.

Además, inauguró en compañía de la Presidenta de DIF Cajeme Olea de Félix, las instalaciones de la Ludoteca del programa “Creciendo Sano”, un espacio para niños y jóvenes donde tendrán la oportunidad de recibir clase de música, talleres de lectura y atención psicológica.

En su visita a Cajeme, la Presidenta de DIF Sonora acompañó al Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo García Morales, a una visita al Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolecentes, ITAMA en Cócorit, donde convivió con jóvenes internos.

En Taximaroa, la Presidenta de DIF Sonora, acordó un calendario de trabajo para resolver el desabasto de agua potable, la falta de iluminación en algunos sectores, el equipamiento del kínder, la construcción de una plaza pública, instalaciones deportivas y la señalización y reductores de velocidad en el cruce con la carretera internacional a la altura de Estación Torres.

Más tarde en las Areneras, Margarita Ibarra de Torres, informó que evaluarán la posibilidad de construir un centro comunitario para prevenir el problema de adiciones en niños y jóvenes, el cual fue expuesto por la comunidad.

“Yo me voy a comprometer con ustedes a trabajar y sepan lo que es el problema de la codependencia, en eso yo me comprometo”, manifestó Ibarra de Torres luego de escuchar el llamado de auxilio de las madres y padres de familia ante este problema.

Ofreció el compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich para buscar respuestas a los rezagos en abasto de agua, arreglo de calles, alumbrado público, alcantarillado y falta de oportunidades para emplearse en alguna actividad.

Llamó a las familias de ambas comunidades a trabajar juntas, a empujar y exigir a la autoridad la solución de sus problemas.

“La fortaleza de ustedes es la unión, unidos ustedes, las organizaciones civiles, el gobierno, vamos a trabajar de la mano con ustedes”, resaltó Ibarra de Torres.

Son escuchados

Residentes de Taximaroa y las Areneras, expresaron su satisfacción por ser escuchados y atendidos en sus problemas.

María Victoria Rodríguez de Taximaroa, dijo que la comunidad tiene muchos rezagos y confió que tendrán respuestas positivas.

Esteban Valenzuela con más de 40 años viviendo en Las Areneras, dijo sentirse muy bien de este ejercicio de dialogo abierto donde expusieron sus problemas.

“Me siento muy complacido porque hoy nos están representando como pueblo, hace tiempo que no teníamos quien nos viniera a buscar para ver los problemas que tenemos”, destacó.

A estas reuniones asistieron como invitados y representantes de la sociedad civil, el ex alcalde de Cajeme, Ricardo Bours y su esposa Nora de Bours.