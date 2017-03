Lleva Gobernadora Pavlovich acciones por 100 mdp a tribu Yaqui

Huirivis, Sonora, marzo 29 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió en Huirivis con gobernadores y comunidad Yaqui, a quienes entregó acciones e inició obras de beneficio colectivo que en conjunto suman 100 millones de pesos, con lo que dijo, cumple compromisos asumidos con la etnia.

La Gobernadora Pavlovich encabezó la quinta feria de servicios en comunidades Yaquis, inició el programa estatal de vivienda, entregó becas indígenas y materiales de construcción, recursos para rehabilitación de centros ceremoniales, parques y canchas deportivas, equipamiento de aulas y laboratorios en Cecytes de Puerto Lobos y Pótam y la reconstrucción de la carretera Vícam – San Ignacio Río Muerto.

La Gobernadora Pavlovich dialogó con las autoridades tradicionales de los ocho pueblos Yaquis, donde reafirmó compromisos y su decisión de seguir resolviendo necesidades de acuerdo a las posibilidades del estado.

Con la colocación de la primera piedra de lo que será la casa de la familia Leyva Molina, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que se construirán 247 viviendas dignas para los habitantes de la tribu Yaqui que estarán listas en aproximadamente cinco meses.

“No hay sonorenses de primera ni de segunda, quiero que todos los sonorenses tengan una vida y una vivienda digna”, dijo.

Subrayó que en la construcción de las viviendas la instrucción es que se dé prioridad a las familias donde haya alguna persona con discapacidad o en estado de alta vulnerabilidad.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró la Quinta Jornada Integral de Servicios donde anunció la rehabilitación total del Centro de Salud de Pótam, que resultó afectado por fenómenos meteorológicos durante 2016.

También entregó un cheque por 4 millones 987 mil 920 pesos que se destinarán a mil 766 becas para el mismo número de estudiantes de la tribu Yaqui.

“Antes como antes y ahora como ahora, siempre ha tenido el compromiso de sentirme muy orgullosa de mis raíces, nuestras etnias son muy importantes para nosotros, son parte de lo que somos y lo que fuimos, ustedes nos han dado vida, nos han dado historia y les debemos respeto y así seguiremos trabajando, con un gran respeto de todos y para todos”, dijo.

Además, la Gobernadora Pavlovich entregó un millón 694 mil pesos en tarjetas de Unidos por tu Mayor Bienestar, aparatos auditivos, sillas de ruedas y kits de pintura y tinacos.

“El Centro de Salud de Pótam por fin vamos a verlo cristalizado y construido en cuatro meses, la carretera de San Ignacio Río Muerto a Vícam era una gran preocupación por la seguridad y el gran compromiso que tengo y siempre he tenido con la educación, que ustedes tengan la oportunidad de estudiar y estas mil 796 becas para la gente de la tribu Yaqui es mucho muy importante y es un compromiso cumplido”, señaló.

En la reconstrucción del Centro de Salud de Pótam se invertirán 4.5 millones de pesos, se iniciará en abril y se concluirá en los próximos seis meses.

“Hay muchos agoreros del mal que quieren que se pierda esa relación de gobierno a gobierno, tribu Yaqui-Gobierno del Estado, pero se van a equivocar porque yo siempre he dicho que nosotros tribu Yaqui no va a construir muros, vamos a construir puentes de comunicación con el Gobierno del Estado, tribu yaqui, gobierno municipal y gobierno del estado, unidos vamos a lograr más”, manifestó Crisóforo Valenzuela, Secretario del pueblo de Rahum.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano manifestó su alegría por la obra a concluirse de los planteles de Bahía de Lobos y Pótam, con una inversión de un millón de pesos con la cual se rehabilitan y equipan aulas para beneficiar a 370 alumnos que cursan ahí su educación media.

Durante la jornada integral de servicios de gobierno se atendió a 300 personas en los distintos consultorios y se trasladó a un menor a Ciudad Obregón que requería atención médica hospitalaria.

Se ofrecieron consultas con médico general, de especialidad, atención a mujeres embarazadas, servicio dental, afiliación y reafiliación al Seguro Popular, puesto de vacunación, farmacia, entre otros por dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Se construyeron cinco desayunadores escolares en las comunidades de Vícam, Pótam Bácum y San Ignacio Río Muerto, que brindan atención a 527 niños con desayunos diariamente.

Estuvieron presentes Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno; Wenceslao Cota Montoya, Delegado de la Secretaría de Gobernación; Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Rogelio Díaz Brown, Secretario de Desarrollo Social; Elly Sallard Hernández, Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora.

Gobernadores Yaquis: Prudencio Vázquez, de Huirivis; Trinidad Flores; Alberto Ignacio Ramírez García de Pueblo de Belem; Valente Cota, de Rahum; Domingo Espinoza García, de Cócorit; Gilberto Buitimea Olivas, de Vícam y Valentín Álvarez de Loma de Bácum.

“Antes como Antes y Ahora como Ahora”

Logros de la estrategia implementada por la Gobernadora Claudia Pavlovich el 4 de noviembre de 2015 en los ocho pueblos de la comunidad Yaqui:

– 3 mil 453 becas, con una inversión de más de 9.5 millones de pesos, 33% más becas a entregar que en el 2015.

– Rehabilitación de seis Centros Ceremoniales con una inversión de 276 mil pesos.

– Con las Jornadas Comunitarias en la etnia se ha logrado brindar registro de identidad, asesoría legal, servicios de salud, apoyo asistencial, entrega de becas, fomento al deporte, entrega de materiales de construcción, fomento a la cultura, entre otros.

– Se han sembrado 9 mil 300 plantas en las comunidades de Pótam, Vícam, Tórim y Belem.

– Se invierten 4.5 millones de pesos en la remodelación y equipamiento del Centro de Salud de Pótam, de momento se brinda atención como manera emergente en consultorios móviles.

– Para fomentar el deporte se invertirán más de dos millones de pesos en la construcción de espacios dignos y aparatos deportivos de calidad en Pótam.

– En la conservación y reconstrucción de la carretera Vícam-San Ignacio Río Muerto se invirtieron 25 millones de pesos que benefician a 163 mil 435 habitantes.

– En los planteles de Cecytes en Pótam se invierten 15 millones 385 mil pesos y en Bahía de los Lobos 5 millones 694 mil pesos, para su construcción y equipamiento.

– Se apoyó para equipar cinco desayunadores escolares.