Marea Brava

* Regidores de diferentes banderas políticas, Médicos, Maestros, Profesionistas, Representantes de Cámaras, Madres y Padres de familia, entre otros más, coinciden en que se debe legislar ante el Congreso del Estado LA QUEMA DE GAVILLA, ya que son insuficientes los recursos con que cuenta el IMSS, para atender a tantas personas que ponen en riesgo su salud por este acto criminal que cometen los Agricultores del Valle del Yaqui y Mayo… Son varios lo que pierden la vida cada año en la geografía de este municipio por insuficiencia respiratoria, ello ocasionado por la quema de la gavilla, y la salud de los cajemenses poco le importa a los TITANES DEL VALLE DEL YAQUI……………….

Eduardo Flores

EL ALCALDE DE CAJEME, Lic. Faustino Félix Chávez, activó los protocolos de seguridad, debido al sismo de 5.5 grados en la escala de Richter que se registró alrededor de las 8:15 horas de ayer evacuando todos los edificios públicos y el 90 por ciento de los planteles educativos, así mismo, se atendieron en tiempo y forma por parte de la SSPM el CADI 2 del DIF, la Casa de la Cultura, Biblioteca Pública Municipal y la Escuela Secundaria Técnica número 2, los cuales serán evaluados por personal especializado de la Secretaría de Desarrollo Urbano para determinar si existe daño estructural en alguno de ellos y se deberá esperar el dictamen oficial de los daños para que todos puedan regresar a sus fuentes de trabajo o a clases, una vez se determine que no hay riesgo alguno en cada uno de los edificios que serán evaluados por ingenieros expertos en la materia…….EXCELENTE TRABAJO DEL EDIL CAJEMENSE……………..

Son varios lo que pierden la vida cada año en la geografía de este municipio por insuficiencia respiratoria, ello ocasionado por la quema de la gavilla, y esto poco le importa a los TITANES DEL VALLE DEL YAQUI, porque para ellos, primeramente esta su desarrollo económico; no importando con ello, poner en riesgo la salud de los demás….

¿Dónde están los Diputados del sur de Sonora?… ¡!Son ellos!!, quienes pueden parar esta barbarie que se comete contra la sociedad cajemense, pero, ellos pagaron sus campañas políticas, y por eso se quedan callados… ¿Verdad Omar Guillen?… que diputados tan agachados tenemos en el sur del Estado de Sonora…

A PROFECO LO VEN COMO COMPLICE DE ROBO EN GASOLINERAS… El titular de esta dependencia, Lic. Rolando Gutiérrez Coronado e inspectores a su cargo, no realizan revisiones de gasolineras en Cajeme, porque temen a sus propietarios, ya que estos son gente poderosa del sistema económico del municipio y por ello, venden litros incompletos desde hace varias décadas… ¿Hasta cuándo pondrá orden Lic. Rolando Gutiérrez?… ¿Qué se ocupa para proteger al consumidor?…

Creo yo, debe cumplir con su responsabilidad como cualquier servidor público. O, entregue su estafeta, para que otro realice lo que otros no quieren…………

Acciones e inicio de obras por el orden de los 100 millones de pesos entregó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en reunión con gobernadores de la comunidad indígena en Huirivis… Con esto cumple los compromisos adquiridos con la Etnia Yaqui…

En este encuentro de ayer, dialogó con las autoridades tradicionales de los ocho pueblos Yaquis, donde reafirmó compromisos y su decisión de seguir resolviendo necesidades de acuerdo a las posibilidades del estado. Con la colocación de la primera piedra de lo que será la casa de la familia Leyva Molina, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que se construirán 247 viviendas dignas, así mismo, entregó becas indígenas y materiales de construcción, recursos para rehabilitación de centros ceremoniales, parques y canchas deportivas, equipamiento de aulas y laboratorios en Cecytes de Puerto Lobos y Pótam y la reconstrucción de la carretera Vícam – San Ignacio… EXCELENTES APOYOS LLEVO NUESTRA GOBERNADORA A LA ETNIA YAQUI………….

