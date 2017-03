Marea Brava

* TODAS LAS LUCHAS SON CANSADAS… Y parece que Juan Cota, ya anda buscando un acercamiento con las autoridades para llegar a un buen acuerdo entre ambas partes… Mi punto de vista, es que ha tomado la mejor de las decisiones, pues enfrentarse a un caso perdido, es como perder el tiempo en una lucha sin sentido, porque hay que recordar que un juzgado federal resolvió ¡NO! a lugar la demanda que interpuso junto con varios trabajadores de servicio públicos, de los cuales, ya se reinstalaron algunos y a otros se les está liquidando como lo establece la ley federal del trabajo… BIEN POR ELLOS Y TODOS FELICES……………………….

* DE NUEVA CUENTA, el Director de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable Heliodoro Encinas Navarro, exhorta a los productores del Valle del Yaqui a no quemar gavilla… ¿Creen ustedes lectores, que les importe la salud de las familias cajemenses a los Agricultores de la región?… De nueva cuenta se saturará la sala de urgencias del IMSS, con la llegada de niños, ancianos, adultos mayores y jóvenes que son alérgicos a la quema de gavilla… ¿Se debería legislar en el Congreso del Estado para sanciones más severas contra estos criminales que poco les importa la vida humana?… ¿Por qué no atienden éste reclamo social de las familias cajemenses?… ¿Qué nadie los puede parar?…………….

Eduardo Flores

TODAS LAS LUCHAS SON CANSADAS… Y parece que Juan Cota, ya anda buscando un acercamiento con las autoridades para llegar a un buen acuerdo entre ambas partes… Mi punto de vista, es que ha tomado la mejor de las decisiones, pues enfrentarse a un caso perdido, es como perder el tiempo en una lucha sin sentido, porque hay que recordar que un juzgado federal resolvió ¡NO! a lugar la demanda que interpuso junto a varios trabajadores de servicio públicos, de los cuales, varios ya se reinstalaron y a otros se les está liquidando como lo establece la ley del trabajo…

BIEN POR ELLOS Y TODOS FELICES…… ¿Irán hacer berrinches los dizque líderes sociales que le apoyaban?… ¿Cuál será la impresión de la regidora que no sabe nada?, o sea, la de MORENA… Esta mujer, es como una piedra en el zapato,,,

No sirve de nada, la sacas y la tiras a un lado… Y ASUNTO ARREGLADO………… POR OTRO LADO… Cómo está eso de que la DIP. ANA LUISA VALDÉS, lanza la iniciativa a los diferentes partidos a que se sumen al combate a la violencia política contra la mujer y la importancia de tipificarla como un delito………….

Necesita informarse bien para que sepa lo que realmente está sucediendo en su partido por acá en Cajeme en contra de las líderes sociales… Estas mujeres, desde hace varias décadas, han participado en la vida política del municipio y del estado, y ahora, ya no son nada, pues reestructuraron los Distritos del partido y se quedaron algo molestas, porque aseguran las sacaron de la jugada…

¿Qué se puede hacer en este caso Diputada Ana Luisa Valdez?………

EN OTROS TEMAS…… AYER FUE DIA DE MI AMIGO CRISTOBAL BLANCAS VIRGEN, y el bracero se vio muy triste. No sé qué pasó?, pero, todos sus amigos se preguntaban que sí que pasaba, porque siempre, hasta el bracero se veía con todo y para todos…

AYER PARECIA LEY SECA… ¿Habrá que hacer una vaca para que todo funcione?……………. Tengo pendiente una visita con la Lic. Lupita Orduño. Responsable de la comunicación del Congreso del Estado, a quien aprecio y desde esta sala de redacción, le mando un fuerte abrazo… ¡

ANIMO LUPITA!, ya pronto la visito para degustar un sabroso café, e intercambiar impresiones e ideas que ayuden al buen desempeño de sus funciones… ¡SALUDES!…… DE NUEVA CUENTA,

El Director de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable Heliodoro Encinas Navarro, exhorta a los productores del Valle del Yaqui a no quemar gavilla…

¿Creen ustedes lectores, que les importe la salud de las familias cajemenses a los Agricultores de la región?… De nueva cuenta se saturará la sala de urgencias del IMSS, con la llegada de niños, ancianos, adultos mayores y jóvenes que son alérgicos a la quema de gavilla…

¿Se debería legislar en el Congreso del Estado para sanciones más severas contra estos criminales que poco les importa la vida humana?… ¿Por qué no atienden éste reclamo social de las familias cajemenses?… ¿Qué nadie los puede parar?… De qué sirve una multa, si vemos que la federación les destina recursos del fondo perdido para que paguen sus deudas???… Les destinan recursos propios de los ciudadanos que pagamos impuestos??… ¡QUE NOS PASA!… ¿PARA QUE SIRVEN LOS DIPUTADOS DEL SUR?… CADA AÑO MUEREN VARIOS POR ESTA INFAME Y NO HACEN NADA???… ¡POR DIOS! ………………….

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71