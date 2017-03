Preparan reunión de gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Doucey

Tucson, Arizona, marzo 26 de 2017.- “La relación Sonora – Arizona nadie puede detenerla”, coincidieron en señalar Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo de Sonora y su homólogo de Arizona, Kirk Adam.

Ambos funcionarios de los gobiernos de Sonora y Arizona encabezaron la Reunión Interplenaria de la Comisión Arizona-México y Sonora-Arizona tendiente a preparar el próximo encuentro de los gobernadores Claudia Pavlovich y Doug Ducey, que se celebrará en Arizona, y donde se establecerán mesas de trabajo sobre temas comunes de economía, turismo, salud, educación, transporte fronterizo, seguridad, entre otros.

Natalia Rivera y Kirk Adam reafirmaron la importancia de mantener la hermandad entre ambos estados, conservar la Megarregión que crearon e impulsan la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Gobernador Doug Ducey, relación binacional que abre las puertas a mejores oportunidades económicas.

“La Megarregión que hemos construido ofrece competitividad y un enorme atractivo para la inversión, para que todo este esfuerzo que hacemos al final pueda redundar en beneficio de la gente, porque para los que estamos aquí lo que más nos importa es que nuestra gente pueda verse beneficiada con mejor educación, mejores empleos, mejores oportunidades”, expresó Natalia Rivera Grijalva.

La Jefa de Oficina del Ejecutivo explicó que durante la reunión interplenaria se reunieron los 14 comités, donde avances y elaboraron la agenda de trabajo y los compromisos que asumirán los gobernadores de Sonora y Arizona, Claudia Pavlovich y Doug Ducey, en la próxima plenaria los días 1 y 2 de junio.

“Tenemos que reforzar donde estamos bien y donde aún no se registran avances, debemos establecer los compromisos para que esto se haga y cuáles serán los compromisos de la próxima plenaria que le den mantenimiento a lo que ya hemos logrado construir a través de la Megarregión”, agregó.

Kirk Adams, Jefe de Oficina del Ejecutivo de Arizona, resaltó que como resultado de la unión de Sonora y Arizona como Megarregión, se concretó la inversión importante de Lucid Motor, por lo cual reafirmó el compromiso de seguir trabajando de la mano ambos estados.

“El mundo es el que nos une, tenemos una relación muy especial entre Arizona y México, entre Sonora y Arizona, esto no debe de parar y no creo que haya persona que permita que esto frene y esto quiere decir que vamos a seguir adelante en unión, con optimismo enfocados en lo que realmente importa”, manifestó.

Jessica Pacheco, Presidenta de la Comisión Arizona-México y Ángel Robinson Bours, vicepresidente de la Comisión Sonora-Arizona destacaron que el concepto de Megarregión será históricamente reconocido a nivel América Latina.

Anuncian sede de Reunión Plenaria Comisión Sonora-Arizona

Durante la reunión interplenaria se anunció que la Cumbre de la Comisión Sonora-Arizona 2017 se realizará los próximos 1 y 2 de junio con la temática “En la encrucijada de la oportunidad la integración de un corredor norteamericano”.

La sede será el Omni Scottdale Resort and Spa ubicado en Montelucía, Scottdale.

Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina del Ejecutivo subrayó que se trata de un lugar costoso pero se consiguió un descuento del 70% siguiendo la política de austeridad del gobierno que encabeza la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Hemos sido muy insistentes con el tema de la austeridad, se consiguió un descuento para quienes vayamos a participar y toda la información aparecerá de manera muy transparente en la página y eso está muy a tono y concordancia con la política de austeridad que tenemos en nuestro Gobierno”, enfatizó.

Se congregaron los homólogos de los gobiernos de ambos lados de la frontera para realizar trabajos en los comités de: Arte y Cultura, Agronegocios y vida silvestre, Desarrollo económico, Educación, Emergencias, Energía, Medio ambiente y agua, Servicios financieros y legales, Servicios de salud, Bienes raíces, Seguridad, Turismo, Transporte, infraestructura y puertos y Deportes.

Crean aplicación AMC SUMMIT 2017

Aprovechando los avances tecnológicos, a partir de abril de 2017 estará disponible de manera gratuita para dispositivos Iphone, Ipad y Android la aplicación AMC SUMMIT 2017 con la cual los participantes de la cumbre podrán revisar el programa, agenda entre otra información sobre el evento.