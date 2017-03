Se restablece el servicio de agua potable en Marte r. Gómez y Tobarito: Oomapasc

Eduardo Flores

Este sábado pasado se restableció el servicio de agua potable en Marte R. Gómez y Tobarito, con la instalación de una nueva bomba en el pozo que surte a esa comisaría, resultando beneficiados más de 14 mil habitantes del lugar. El alcalde de Cajeme Faustino Félix Chávez y la directora general de Oomapas, Cecilia Antillon Rosas supervisaron los trabajos realizados.

“Para los habitantes en general, uno de los servicios primordiales es el agua potable, por ello la importancia de solucionar a la brevedad este desperfecto mecánico, mencionó Félix Chávez, quien además aseguró que es importante realizar trabajos de prevención en los pozos para que no se presenten fallas constantes que afecten a la población.

Desde que se presentó la falla en la bomba estuvimos al pendiente de que se solucionara a la brevedad, por instrucciones del alcalde Faustino Félix Chávez, le dimos especial atención al caso así como seguimiento, hasta que quedó el problema solucionado, pues sabemos de antemano la importancia que es que la gente cuente con el servicio de agua”, señaló Antillon Rosas.

En Cinco días se solucionó el desperfecto mecánico, porque la bomba del pozo que falló, no se encontró en Ciudad Obregón, ni en el estado, por eso se pidió su fabricación en Monterrey, además desde el pasado lunes día en que se quedaron sin el servicio, se trató de adaptar otra bomba que teníamos en almacén, pero no embonó, manifestó la directora de la paramunicipal.

“El que la bomba fallara fue un imprevisto, puesto que es prácticamente nueva, solo tenía dos meses funcionando, por eso optamos por solicitar otra, para garantizar que no se interrumpa el servicio”, señaló Cecilia Antillon.

Para que los habitantes contaran con agua para uso doméstico, se estuvieron enviando pipas con agua, mientras se solucionaba el desperfecto, recorrían las calles durante las mañanas, tardes y noches.