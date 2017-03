Se reúne Secretario de Gobierno con autoridades y comerciantes de Arizona

Nogales, Arizona, marzo 22 de 2017.- Los gobernadores de Sonora y Arizona, Claudia Pavlovich Arellano y Doug Ducey, trabajan en fortalecer una Megarregión donde los habitantes se beneficien, resaltó el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, al reunirse con integrantes de la Cámara de Comercio de Nogales – Santacruz y su homóloga en el vecino estado, Michelle Reagan.

Dijo que en la administración de la Gobernadora Pavlovich y del Gobernador Ducey, se conjugan esfuerzos para construir puentes de entendimiento, los cuales atraen inversiones que involucran a las dos regiones.

“Son más las coincidencias entre Sonora y Arizona que sus diferencias”, subrayó el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella.

Subrayó que ambos gobernadores crearon una sinergia muy interesante, y entendieron muy bien el potencial de la Megarregión Sonora-Arizona.

“Gracias a esta sinergia, y a esta unión de voluntades de ambos lados de la frontera, a pesar del ruido que se está haciendo con la política migratoria que quieren imponer de este lado de la frontera, se han dado a la tarea de construir puentes y no permitir que ningún muro nos divida”, comentó.

La Secretaria de Estado de Arizona, Michelle Reagan, expresó que este tipo de reuniones fortalecen la relación que existe entre ambos estados, ya que los intereses de Sonora son igual de importantes para Arizona.

“Creo que el potencial de esta reunión es que somos amigos, pudimos presentar nuestros equipos de trabajo el uno con el otro, lo que es importante para Sonora lo es para Arizona”, señaló.

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Nogales-Santacruz en Arizona, Olivia Ainza Kramer, dijo que el acercamiento entre las autoridades de ambos estados brinda confianza a los empresarios de la zona de seguir trabajando en el intercambio de productos y que exista una retribución mutua.

“Nos dio mucha seguridad, creo que los empresarios que nosotros representamos y todo el sector que hubo aquí, y de sectores no gubernamentales, no solamente son empresarios, que tienen negocios no solo en Nogales, Arizona, también en Sonora”, creo que esto es una esperanza, y que trabajando en conjunto los dos Secretarios van a hacer una gran diferencia”, dijo.

Estuvieron presentes el Alcalde de Nogales, Arizona, John Doyle; el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, Moisés Casal; el Vicealcalde del Condado de Nogales-Santacruz, Greg Lucero; el Cónsul General de México en Nogales, Ricardo Santana; el Cónsul de los Estados Unidos, Christopher Teal; el Presidente de la Cámara de Comercio de Nogales, Sonora, Carlos Ávila; y el representante de la Diócesis de Nogales, Pablo Loeza.