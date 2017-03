Marea Brava

* ES LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAS UNIDAS, POR HABITAD, quien determinó que Cajeme es la ciudad más prospera de la República Mexicana, en ciudades de menos de medio millón de habitantes… NO LO DIJO EL ALCALDE FAUSTINO FELIX CHAVEZ, como se ha venido difundiendo por las redes sociales; somos la ciudad número dos, después de Quintana Roo en prosperidad… Y la prosperidad de este municipio, trae recomendaciones en seguridad y protección, lo cual se ha tomado en cuenta desde que se dio a conocer este estudio… DIJO EL EDIL CAJEMENSE EN CONFERENCIA DE PRENSA………..

* OOMAPAS, Ya pronto ofrecerá agua de calidad con la transformación de la Planta Potabilizadora 1 y 2… Ya en pocos meses más, podremos tomar agua de la llave como en otros años lo hacíamos… Sobre este tema, poco a poco, se ha avanzado en la infraestructura del drenaje de todo el municipio, pues poco a poco se le ha ido pagando la deuda a CONAGUA y al Distrito de Riego, ya que con este último se tienen pagos de hasta 800 mil pesos por extracción de agua, por ello, se invita constantemente a la ciudadanía a realizar sus pagos oportunos por consumo de agua, ya que actualmente se capta solamente en un 30 por ciento los adeudos de los diversos usuarios y ello afecta por igual a todos en el abastecimiento del vital líquido……. UNA LUCHA TITANICA DE CECILIA ANTILLON…………………

También establece la fortaleza de los trazos urbanos en infraestructura y sobre todo en el potencial que se tiene en la calidad de vida de cada habitante…

Esta evaluación deja mucho por hacer en otros rubros, como comunicaciones con empresas y modalidades del transporte entre otras recomendaciones que se están atendiendo para mejorar la evaluación del Municipio de Cajeme…

QUE LAMENTABLE QUE CIUDADANOS AFINES A PARTIDOS POLITICOS, traten de polarizar este estudio que realizó la Organización de las Naciones Unidas, dejando en claro que hay mucho por hacer entre sociedad y gobierno, pues no del todo está bien, pero lo importante de todo es de que reconocen a Cajeme, como una de las ciudades más prosperas del territorio mexicano………..

HAY QUE SENTIRNOS ORGULLOZOS DE QUE EL EXTERIOR NOS ESTA OBSERVANDO… Y ASI PODER TOMAR EN CUENTA LAS FALLAS Y SUGERENCIAS DE LA ONU, para dar solución A CORTO Y MEDIANO plazo las fallas que arrojó el estudio………………….

MAÑANA SERA LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA FUNDACION COLOSIO-Filial Cajeme, en el edificio del PRI… Sera su presidente Raúl Ayala, quien corte el listón inaugural de estas oficinas, acompañado de grandes personalidades de la política del PRI, DONDE EL PRESIDENTE ESTATAL DEL TRICOLOR, estará presente, para dar más realce a este importante evento….

Que quemada nos pegó el ex periodista Mauricio Ortega, al robarle el jersey a Tom Brady en el súper Bowl… De por sí, el Presidente de Estados Unidos, se expresa mal de los mexicanos, y ahora con esta tontería de este ladrón de prendas deportivas quedamos peor…

CUIRIOSO CASO, ya le había robado en otro Súper Tazón al mismo jugador…

SORPRESA… En el cateo la PGR Y FBI, encontraron hasta el casco de otro jugador, que le había sido robado tambien… QUE LE PASO A ESTE IDIOTA… QUE VERGÜENZA………

LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO se reúnen para generar las condiciones que requieren los connacionales en estas próximas vacaciones, para que se sientan bienvenidos y aprovechen lo que el sur del Estado les ofrece… En reunión que se celebró con los del Comité Estatal del Programa Paisano en Sonora “Operativo Semana Santa 2017”, se espera un saldo blanco y confían en que, si continúa la coordinación interinstitucional y se redoblan los esfuerzos en los distintos rubros de atención, de nueva cuenta se tendrá una temporada sin incidentes graves que lamentar como el año pasado. ESPEREMOS Y ASI SEA………………………

