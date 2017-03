¡En Etchojoa el alcalde Ubaldo Ibarra y su pésima administración hunden al PRI!

* Se cree la divina garza, cree que se casó con el puesto este aprendiz de político malapaga

Por Jose “Pepe” Alvarado

Las cosas en Etchojoa andan de lo peor con un presidente municipal que no a sabido encontrarle soluciones al municipio, ni a las necesidades de la gente que tanto lo aclaman.

Pero el señor Ubaldo Ibarra no haya que hacer, no le encuentra la salida a los asuntos del municipio, o sea que prácticamente llego a la presidencia por suerte de los tiempos políticos que se vivían en ese entonces

Pero este aprendiz de político jamás se imaginó que prometer grandes cosas en campaña y no cumplirles a su gente es el peor error que pudiera haber cometido este farsante de la política en Etchojoa, omiso, vale madrista malapaga, malo para administrar.

Malo para cumplir su palabra, necio, quiere siempre que sus chicharrones nomas truenen en el ayuntamiento algo que jamás lo logro porque tenemos informes fidedignos que ni sus colaboradores le hacen caso, y para muestra basta un botón, el tesorero municipal lo manda por un tubo, no le hace caso se va a cada rato del palacio, ha habido veces que el propio alcalde lo ha tenido que ir a buscar hasta su casa para hacer algún pago, y este se da el lujo de mandarlo por un tubo y hasta no lo recibe.

Así de canijas están las cosas en el pobre y mal administrado Etchojoa un municipio que esta de lo peor con unos servicios publico pésimos, una seguridad pública de lo peor, empleos nada, las calles están pésimas, todo en Etchojoa está mal, con un presidente que no sabe administrar y que nomás sabe estirar la mano para cobrar sus quincenas entre otras transitas.

Mientras el pueblo carece de todo, la gente lo tiene aborrecido y por ende también al PRI Porque lógico si su alcalde no sirve pues hunde al PRI el partido que lo postulo y gano con él, ahora la gente ya no quiere saber nada del PRI en Etchojoa, se equivocaron los etchojoenses al votar por este pésimo y mal administrador como lo es el actual alcalde de Etchojoa.

A grande rasgos Etchojoa está de lo peor y la gran verdad sus habitantes están muy tristes y confundidos, porque no le ven futuro a Etchojoa con este alcaldito que se llenó de caldo flaco, se creyó del canto de las sirenas, creyó que hasta se casó con el puesto, se cree la divina garza es más hay gente que se atreven a decir que a veces es más fácil ver a Peña Nieto que a él, así se las gasta este Ubaldito Ibarra de Etchojoa, un señor muy malapaga y creído. Y sino al tiempo amigos lectores.