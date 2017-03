Marea Brava

* NO VOY A DECIR QUIEN, pero Alcaldes, Regidores, Diputados Locales, Empresarios, Maestros, Rectores Universitarios, Ingenieros, Contadores, Abogados, Amas de Casa, entre otros tantos más, reprueban la reforma de Ley al Protocolo Nacional de Primer Respondiente…. ¿Por qué?… sencillamente, porque solo perjuicio ha venido a ocasionar esta nueva ley que se impuso a los mexicanos, la cual por cierto se informó que los beneficios serán a largo plazo, pero, por lo pronto hay que sufrir esta novedad… ¡EL COLMO!

* MUY BUEN HOMENAJE POSTUMO por su aportación altruista a diversas causas sociales se le dio al ingeniero ADALBERTO ROSAS LOPEZ EN EL DISTRITO DE RIEGO, ayer tarde, donde diversos sectores sociales, políticos y económicos de nuestra región y del estado, se dieron cita para recordar a quien aportó bastante al Estado de Sonora en su desarrollo. Fue el Lic. Javier Castelo Parada, quien ante los presentes, emitió una semblanza de su trayectoria, dejando una huella imborrable para la historia entre la sociedad del territorio sonorense… DESCANCE EN PAZ

Eduardo Flores

¡EL COLMO!… Esta nueva ley, permite la libertad a todo aquel delincuente que es sorprendido cometiendo un delito, tal es el caso de la privación de libertad que sufrió un ciudadano que se encontraba cautivo en la ciudad de Empalme, logrando la detención Fuerzas Federales y Estatales de toda una banda bien organizada, asegurándoles armas largas, cortas y un vehículo… Esto fue en enero, pero hace pocos días atrás, se detuvo nuevamente a uno de los implicados de este caso, lo cual llamó poderosamente la atención de todos los arriba mencionados, pues dijeron ¿En manos de quién estamos?…

“Esta nueva ley nos atrasó de una manera muy vergonzosa ante la opinión publica ciudadana”… ¿Qué nos deparará el futuro con este tipo de actuaciones del Poder Judicial del Estado y de la Federación?… TODOS BUSCAN UNA RESPUESTA PROGRAMADA A LARGO PLAZO, POR LO PRONTO SE AGUANTAN……………..

Que lamentable, pero así es y será por mucho tiempo… Esto perjudica a todos los sectores que componen el sector social y económico de todos los estados y municipios del país……. NI MODO… Esto aprobaron nuestros legisladores y tenemos que aguantarnos…

Ojala y no sufran en carne propia un atentado delincuencial contra sus familias, porque les molestará bastante ver en libertad a quien vejó, humilló, maltrató y lastimó, a integrantes de sus familias… Necesitan sufrirlo en carne propia los legisladores, para reconocer que esto fue un error imperdonable el haber reformado la ley, donde claramente se ve que es para proteger al delincuente…………. CANBIANDO DE TEMA…

Hace poco, conocí a una joven mujer de nombre Alba Fuentes Verdusco. Y es Regidora del Partido NUEVA ALIANZA. No soy un experto en materia-política, pero los años que llevo en periodismo, me ha hecho entender quién es quién en el desarrollo sus funciones… En éste caso, esta pobre e ilusa mujer, vive engañada por su dirigencia estatal y nacional, pues no le informan que los acuerdos que programa el PRI-Nacional- es para mantener vivo al partido Nueva Alianza… QUE ALGUIEN LA AYUDE Y ORIENTE para que sepa en realidad con quien anda y con quien trabaja…

¡El Colmo!. De seguro no sabe ni la misión y visión que tiene el partido nueva alianza en Cajeme. Pero, haya ella……………

