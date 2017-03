Incrementó participación social con Escudo Ciudadano

Hermosillo, Sonora, marzo 14 de 2017.- La participación ciudadana en prevención de violencia y delincuencia se incrementó en Sonora, gracias al programa Escudo Ciudadano, que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública, señaló Juan Pablo Acosta Gutiérrez, Coordinador Estatal de Vinculación de esa dependencia.

Al cumplirse un año del inicio del programa que funge como uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se han creado 476 comités vecinales con la participación de dos mil 856 personas, y que ha beneficiado a más de 22 mil sonorenses, dijo.

Juan Pablo Acosta Gutiérrez destacó que se coordinan esfuerzos con otras dependencias para recuperar la confianza de los ciudadanos con acciones que muestren un nuevo rostro del Gobierno y que fortalezcan la prevención del delito e incidan en las causas que la generan.

“Invitamos a todos los ciudadanos a que se sumen e incrementar la participación ciudadana, que no sean espectadores, que no nomás sean quejas y reclamos, sino participación activa de la ciudadanía, ya que nosotros como Secretaría de Seguridad Pública estamos para apoyarlos”, subrayó.

Enfatizó que el programa Escudo Ciudadano redoblará esfuerzos en transversalidad con ayuntamientos y dependencias estatales y federales para que las acciones y beneficios lleguen a más sonorenses.

Acosta Gutiérrez destacó que uno de los programas que más impacto ha generado es “La Verdad del Crystal”, cuyo documental se ha proyectado a más de 30 mil sonorenses para generar conciencia de los devastadores efectos del uso de esa droga.

“Esperamos que la gente se dé cuenta de que no se puede jugar con el crystal, es una droga sumamente adictiva y por falta de conocimiento estaba cayendo en la adicción a las drogas, esperemos que en el corto, mediano y largo plazo disminuya su uso”, expresó.

Durante el evento estuvieron presentes Roberto Vélez Gonzales, Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Irma Romo Salazar, Directora de Vinculación Institucional y Fernando Hernández Córdova, Coordinador Regional de Vinculación de Hermosillo.

Resultados

• 476 Comités Vecinales

• 720 Reuniones Vecinales

• 3 Estudios de Opinión Pública

• 254 Marchas Exploratorias

• Dos mil 69 Diagnósticos de Riesgo

• 599 Jornadas Escolares

• Tres mil 228 Pláticas a 24 mil 519 Alumnos

• 493 Eventos Recreativos y Deportivos con 50 mil 95 participantes

• 133 Talleres de Capacitación y Formación a 14 mil 980 participantes

• 66 Talleres de Formación de Multiplicadores de Prevención a Mil 124 capacitados

• Cuatro mil 775 Platicas de Sensibilización, Orientación y Prevención a 206 mil 99 Sonorenses

• Mil 320 Botones Entregados