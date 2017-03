Muere motociclista en la Beltrones

Óscar Félix

Un motociclista murió la tarde de ayer domingo, cuando fue impactado por un pick up cuyo conductor de dio a la fuga, esto sucedió en la colonia Beltrones.

El accidente fue reportado a las 19:00 horas esto por el bulevar Las Torres y calle Abetos.

El occiso que no estaba aún identificado manejaba una unidad Yamaha de color negro.

Mientras que el otro carro fue un pick up Ram de color rojo, que se retiró del lugar al parecer rumbo a la carretera Internacional.

En laa primeras investigaciones se dice que la motocicleta circulaba por la calle Abetos de oriente a poniente.

Pero al llegar al bulevar Las Torres no hace halto y fue impactado por el pick up que se desplazaba de sur a norte por el bulevar.

Así el motociclista fue proyectado varios metros de igual manera que la moto.

Quedando el motociclista sin vida en el lugar.