¡En Cajeme López Obrador y MORENA buscan ya sus próximos candidatos a la alcaldía!

Comprobado que Andrés Manuel López Obrador le interesa mucho ganar la alcaldía de Cajeme en el 2018

* EL PARTIDO MORENA DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, anda buscando los mejores perfiles para la alcaldía de cajeme… Me dicen de buena fuente que ya tienen como favoritos a Rodrigo Bours, Manolo Barro y al empresario pesquero y empresario de medios de comunicación, Catarino Villegas Alvarado, cualquiera de estos tres, sería un excelente Alcalde para Cajeme… LA BUENA FUENTE ME INFORMA, que ya habrá un acercamiento con cada uno de los señalados y se dice, serán entrevistados personalmente por López Obrador por separado, para ver qué opinión pueden emitir si se les invita a participar en esta próxima contienda electoral… Y ME ATREVO A DECIR QUE a Catarino Villegas ya le habló vía telefónica………………

* TENGO PLENA CONFIANZA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, dijo Adolfo García Morales, “si hay alguna denuncia contra algún elemento de la secretaria de seguridad pública estatal que la presente. Nosotros no vamos a solapar a nadie”… Vive engañado García Morales por lo que veo. ¿Por qué no reconocer que hay elementos malos?… La gente jamás presentará una denuncia contra algún elemento de esta corporación, porque ya sabe la gente que las consecuencias serían fatales para su persona, y no creo que algún grupo delictivo se presente a hacerlo… Pienso que a Garcia Morales le da vergüenza a aceptar que los señalamientos contra la Policía Estatal son ciertos… Como medida preventiva, pienso que las unidades señaladas en la manta que apareció en el puente de la carretera internacional, ya abandonaron la ciudad con todo y elementos………………..

TENGO PLENA CONFIANZA EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, dijo Adolfo García Morales, “si hay alguna denuncia contra algún elemento de la secretaria de seguridad pública estatal que la presente. Nosotros no vamos a solapar a nadie”… Vive engañado García Morales por lo que veo.

¿Por qué no reconocer que hay elementos malos?… La gente jamás presentará una denuncia contra algún elemento de esta corporación, porque ya sabe la gente que las consecuencias serían fatales para su persona, y no creo que algún grupo delictivo se presente a hacerlo…

Pienso que a Gracia Morales le da vergüenza a aceptar que los señalamientos contra la Policía Estatal son ciertos… Como medida preventiva, pienso que las unidades señaladas en la manta que apareció en el puente de la carretera internacional, ya abandonaron la ciudad con todo y elementos, para así evitar en Cajeme, se siga especulando de una manera negativa contra la Policía Estatal…………

UNA COSA SI ES CIERTO, varios policías estatales, pero no todos, son abusivos y arbitrarios con la sociedad que exige una mejor seguridad para todos, porque en los retenes, llegas, y te piden hasta la fe de bautismo, aun así vallas acompañado de tu familia y eso les causa bastante molestia…

VIENEN AL REGIONAL A INTERPONER LA DENUNCIA CONTRA ESTOS MALOS ELEMENTOS, y los invito a interponer la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Publico y me llaman ¡¡PRENSA VENDIDA!!…

A las personas que les son violentados sus derechos de una manera arbitraria por parte de los policías estatales, buscan a través de los medios de comunicación el apoyo que les niegan las agencia ministeriales, y es aquí, donde surge el conflicto entre afectados y periodistas, pues creen que nosotros somos el Estado para juzgar las malas funciones de la policía estatal…

UNA COSA SI ES CIERTO, HAY MUY BUENOS ELEMENTOS QUE TIENEN LA VOCACION DE SERVIR A LA GENTE, pero, dios mío, no te topes con esos malos servidores públicos, porque hasta tu casa te llevan para que les des algo, o, de lo contrario te chingan………………… MEJOR CAMBIO DE TEMA, ESTE TIENE MUCHA RAIZ.…

