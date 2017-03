Reconoce Gobernadora Pavlovich trabajo de mujeres en la Policía, Bomberos y Protección Civil

Hermosillo, Sonora, marzo 08 de 2017.- Reconociendo el esfuerzo y dedicación de las mujeres que laboran en la Policía, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano las felicitó por su trabajo y las invitó a seguir esforzándose para romper cualquier barrera que encuentren en su camino.

“Este es un día para reflexionar de los logros que hemos tenido y lo mucho que nos falta por hacer, veo en sus rostros caras de trabajo, esfuerzo y dedicación, donde sus hijos, sus hermanos y sus padres seguramente estarán muy orgullosos de lo que ustedes son, mujeres honestas, trabajadoras que ocupan cargos que definitivamente antes eran solo para hombres”, expresó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano manifestó su orgullo ante el trabajo que realizan con dignidad y esfuerzo las mujeres que se desempeñan como policías, elementos del cuerpo de bomberos y Protección Civil, en beneficio de la sociedad.

“Me siento muy orgullosa de todas ustedes y de muchas mujeres, como las expendedoras de gasolina, choferes del transporte público; cuentan conmigo y que nadie les diga que no pueden alcanzar sus sueños, siempre habrá alguien que te dirá que no, no lo escuchen, escúchense a sí mismas y vean lo mucho que pueden alcanzar”, dijo.

Las llamó a capacitarse diariamente para seguir en la lucha contra las adicciones y la violencia intrafamiliar, males sociales que, dijo, deben atacarse trabajando de manera integral, y las felicitó por su valor al desempeñar su trabajo diariamente.

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo resaltó el desempeño de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al frente de Sonora como un ejemplo para todas las mujeres.

“Tenemos en nuestro estado a una mujer que ha roto paradigmas en el país y hoy está siendo la mejor Gobernadora calificada en todo México y esto no es un tema de medición solamente, sino con hechos y resultados, paso a paso y del lado de la gente”, indicó.

Anunció que para enfrentar el tema de violencia intrafamiliar y se entregarán cinco patrullas durante marzo.

Janneth Elena Pérez Morales, Directora de Tránsito Municipal destacó la presencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y mencionó la importancia de reconocer el papel que juega la mujer desempeñándose en labores que antes eran reconocidas solo para hombres.

“Es un orgullo tener en este día a una mujer tan distinguida como lo es la Gobernadora Claudia Pavlovich en este día de festejo del Día Internacional de la Mujer, que más que festejar sería conmemorar lo que a lo largo de la historia han logrado varias mujeres para que hoy en día podamos gozar de lo que es una mayor libertad”, aseveró.

Estuvieron presentes Gabriela Valenzuela Zertuche, Directora del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar (GEAVI), mujeres de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.