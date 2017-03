Deja tres muertos y un herido de gravedad fatal accidente

* Ocurrió en las calles Norman E. Borlaug Y 1200, del Valle del Yaqui muy cerca de Pueblo Yaqui

Óscar Félix

Ciudad Obregón.-Saldo de tres personas fallecidas y una más gravemente fue el resultado final de un tremendo choque de frente de automóviles, percance que se desarrolló ayer por la tarde en las calles Norman E. Borlaug y 1200, Valle del Yaqui

Las unidades participantes fueron un sedán Seat, línea Ibiza color gris así como una vagoneta marca Toyota, línea Avanza de color blanco.

El peritaje preliminar indica que inicialmente el carro Ibiza se desplazaba de norte a sur y al tratar de rebasar a un carro no identificado, el conductor invadió carril contrario cuando en esos momentos circulaba la camioneta Avanza de sur a norte siendo en ese momento donde se dio el fuerte choque

Esto provocó que la vagoneta quedara volcada sobre el costado izquierdo y en su interior el cuerpo sin vida de un hombre aún no identificado.

Mientras que en el Ibiza murieron dos personas del sexo masculino quedando herida la mujer, socorristas de Cruz Roja y Bomberos se encargaron de las labores de auxilio y rescate.

Los daños materiales no se cuantificaron pero las pérdidas fueron totales, aún no se ha identificado los cuerpos de los ahora occisos.