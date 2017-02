Llama Gobernadora Pavlovich a unir esfuerzos para que niños alcancen sus metas

Hermosillo, Sonora, febrero 20 del 2017.- Cultivar y preservar los valores de los niños y jóvenes es la clave para tener una sociedad de bien, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reiterar su apoyo para mejorar la infraestructura educativa y que los estudiantes cuenten con lo que requieren para su educación.

Al develar una placa que impone el nombre de la escuela primaria “Centenario de la Constitución” antes conocida como “Nueva Creación”, en la colonia Los Arroyos de Hermosillo, la Gobernadora Pavlovich recordó que en lo que va de su administración se ha invertido en rehabilitar escuelas que por mucho tiempo fueron desatendidas y tener las mejores condiciones en el estudio de los menores.

En el marco del centésimo aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Director del Plantel, Jesús Ramón Duarte Leyva, el Alcalde de Hermosillo Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, acompañaron a la Gobernadora Claudia Pavlovich en la develación de la placa.

La Gobernadora Claudia Pavlovich se dirigió a padres de familia, maestros, niños y niñas, y los invitó a trabajar juntos para que los pequeños estudiantes superen sus propios límites, alcancen sus metas y rompan con los esquemas existentes para lograr un mejor Sonora.

“Los padres de familia debemos de estar pendiente de que nuestros hijos no se sientan solos, con una autoestima alta, que sientan que pueden lograr sus metas, alcanzar sus sueños y pueden lograr lo que quieran”, subrayó.

Ejemplificó a los niños que en algún momento a ella le colocaron un “techo de cristal” al decirle que no podría llegar a ser Gobernadora de Sonora, sin embargo llamó a los pequeños a que, al igual que ella trabajó hasta lograr ser gobernadora en base al esfuerzo y dedicación, ellos también logren sus propósitos.

La Gobernadora Pavlovich enfatizó que gracias al trabajo coordinado del Estado, municipio y padres de familia, Sonora ya no se ubica en índices negativos en educación a nivel nacional.

El Secretario de Educación Ernesto de Lucas Hopkins destacó la importancia de que las escuelas tengan un nombre, ya que de ello depende que los estudiantes desarrollen un sentido y una vinculación de identidad.

“En Sonora, gracias a las gestiones de la Gobernadora Claudia Pavlovich, estamos cumpliendo con cada uno de los mandatos de la Carta Magna en materia de educación y además estamos haciendo frente a los retos derivados de la reforma educativa”, dijo.

Refrendó el compromiso de que ningún niño sonorense se quede sin espacios dignos donde puedan estudiar, garantizando una educación pública de calidad que tienda a la excelencia y al éxito escolar para asegurar un futuro a la niñez y juventud en todo Sonora.

“La Gobernadora Claudia Pavlovich ha hecho de la educación uno de los temas más importantes de su gobierno y gracias a su sensibilidad ha retomado el rumbo para ofrecer a la comunidad estudiantil y padres de familia una educación de calidad y excelencia”, señaló.

De Lucas Hopkins invitó a los estudiantes seguir esforzándose para ser mejores alumnos, a mejorar sus calificaciones, a hacer la tarea con dedicación ya que ellos son para sus padres la mayor riqueza, principal motivación para sus maestros, y para el Gobierno de Claudia Pavlovich, son el principal compromiso y mayor orgullo.

Durante el evento estuvieron presentes Raymundo Lagarda Borbón, Secretario General de la Sección 54 del S.N.T.E.; Enrique Palafox Paz, Delegado de la SEP en Sonora; la Diputada María Teresa Olivares Ochoa, Presidenta de la Comisión Especial de Educación del Congreso del Estado; Cecilio Luna Salazar, Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Además el Presidente del Consejo de Participación Social, Jonathan Rosas y Leopoldo González Allard, Director General del Centro de Investigación Parlamentaria del Estado de Sonora.