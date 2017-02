Encabeza Karina Zárate ceremonia de matrimonios colectivos en Navojoa

Navojoa, Sonora, febrero 19 de 2017.- El sistema DIF Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Navojoa, celebró una jornada de matrimonios colectivos en el municipio, donde 186 parejas formalizaron su relación para dar una certeza jurídica a sus familias.

La directora general de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, explicó que se trata de una instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para acercar este tipo de trámites a parejas que por algún motivo no había podido contraer matrimonio, además de que con este procedimiento se facilitan otros trámites legales.

“Es la identificación que ustedes tienen ante el estado, con una certeza jurídica como tal, como matrimonios, como parejas, y como parte de la protección a sus familias y de sus hijos”, comentó.

El Presidente Municipal de Navojoa, Raúl Silva Vela, reconoció el programa de matrimonios colectivos como un paso importante en la vida de las parejas contrayentes, ya que sus hijos quedan protegidos por una unión legal.

“Es un paso muy importante para nosotros como sociedad el hecho de que ustedes decidan unirse, unirse y darles esa seguridad a sus hijos de que van a contar legalmente con el apoyo total de parte de ustedes”, dijo.

Entrega DIF Sonora proyectos productivos en Navojoa y Etchojoa

Habitantes de Navojoa y Etchojoa resultaron beneficiados con la entrega de proyectos productivos para establecer algún negocio, acciones con las que se beneficia a la economía familiar y se generan más empleos.

La directora general de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, entregó proyectos productivos para una cenaduría, repostería, abarrotes, ampliación de abarrotes, cocina económica para Navojoa, y en Etchojoa se dieron insumos para una cenaduría y cocina económica.

Estuvieron presentes la encargada de programas alimentarios de DIF Sonora, Mónica Higuera; la presidenta del sistema DIF Navojoa, Luly Ruy Sánchez de Silva; la regidora, Leticia Navarro Duarte; el director de DIF Navojoa Martín Mendoza Ceballos; en representación de personas beneficiadas por proyectos productivos Anabel Izaguirre Cota; el Secretario del Ayuntamiento, Martín Ruy Sánchez Toledo; el diputado local, Jorge Luis Márquez Cázarez; y el oficial del registro civil, Manuel Valdez Domínguez.

Testimonios de proyectos productivos en Etchojoa

“Una de las tantas veces que ha venido la señora Gobernadora, de las tantas giras que ha hecho, yo le hice la petición en una carta, en un papel, donde le pedía si me podía apoyar en un proyecto, ya que antes yo vendía cena , nunca había recibido nada, y pues ahora con este proyecto bien agradecida estoy con ella”

Ángela Mendoza Valenzuela

Proyecto para cenaduría

“He metido varias veces proyectos porque soy madre soltera, me enteré en palacio, soy madre soltera y pues para trabajar”

Rita del Carmen Cifuentes Mendoza

Proyecto para cocina económica