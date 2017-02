Beneficia DIF Cajeme a adultos mayores con triciclos para autoempleo

Para que con ellos pongan a la venta diversos productos y participen del ingreso familiar, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Ena Olea de Félix hizo entrega de 10 triciclos apersonas de la tercera edad o con alguna discapacidad, ello a través del programa “Producir para tu familia

Acompañada por su esposo el Alcalde Faustino Félix Chávez, dio a conocer que los beneficiados tenían tiempo solicitando los triciclos y al contar el DIF Cajeme con un recurso especial se decidió apoyarlos para que puedan salir adelante con sus familias, afirmó Ena Olea de Félix.

“Faustino mi esposo siempre me ha dicho que hay que echarles la mano y hay que ayudar a las personas que de verdad quieren trabajar. Yo sé que ustedes para eso lo están ocupando, para eso lo necesitan; son 10 triciclos y como ustedes ven, son para adultos mayores o personas que tienen algún tipo de discapacidad y que han buscado trabajo, algún empleo formal y no han podido; este es su único medio de salir adelante”, dijo la primera dama.

“Estos triciclos se los estamos entregando con mucho cariño, porque confiamos en ustedes, porque sabemos que quieren trabajar, quieren echarle ganas y sabemos que lo van a hacer; estamos orgullosos de que su edad o el tener algún tipo de discapacidad no son impedimento para ello”, expresó la Presidenta del Voluntariado al exhortarlos a buscar las mejores rutas para la venta de sus productos.

El Presidente Municipal recordó cómo algunos de los beneficiados se le habían acercado hace tiempo para manifestarle su necesidad, “y qué bueno que el DIF está haciendo esta labor para poder acercar esta herramienta de trabajo a quienes realmente la requieren y sobre todo, a la gente que quiere progresar y sabe trabajar; por eso lo hacemos con mucho gusto”.

Felicitó a los beneficiados, a quienes exhortó a cuidar sus triciclos para que les duren muchos años y puedan con ellos seguir beneficiando a sus familias. Por último, dio instrucciones al Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, para que se otorguen de manera gratuita los primeros permisos para realizar sus actividades en la vía pública, a quienes los recibieron.

Ramón Amado Robles Robles, quien tiene discapacidad visual y psicomotora, agradeció a la Presidenta del DIF Cajeme y al Presidente Municipal por el apoyo que brindan con este programa a la población con discapacidad y adultos mayores en el municipio.

Estuvieron presentes regidores y funcionarios municipales.