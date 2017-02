Instala Gobernadora Pavlovich Patronato del Centro Ecológico del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora, febrero 9 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tomó protesta a los integrantes del Patronato del Centro Ecológico del Estado de Sonora, quienes participarán en el financiamiento de acciones a favor del desarrollo de esa institución y en vigilar la aplicación de recursos.

“El aprendizaje y respeto por la naturaleza son acciones que deben de inculcarse en los niños y transmitirse a todos los ciudadanos para adquirir concientización por el medio ambiente”, señaló la Gobernadora Pavlovich quien además entregó un reconocimiento al ex gobernador Samuel Ocaña García, fundador del Centro Ecológico de Sonora, por su visión en obras que trascienden el tiempo y generaciones de sonorenses.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a los miembros del Patronato del Centro Ecológico del Estado de Sonora, que encabeza José Santos Gutiérrez Luken y se integra como vocal el exgobernador Samuel Ocaña García, a trabajar por el bien de sus instalaciones y que se dé un crecimiento en beneficio para los sonorenses.

“Es levantar este lugar, que está ya y han hecho mucho trabajo los que están aquí sin mucho recurso, y quiero reconocer a todos los que han hecho posible esto, a cada una de las personas que laboran en el Centro Ecológico, que sin nada y con muy poco han podido lograr estos avances”, resaltó.

Resaltó la importancia de recobrar la confianza de los ciudadanos, “que esa se pierde muy fácil, hasta ahorita la tenemos, hasta ahorita la tengo y me da mucho orgullo decirlo, pero yo necesito de ustedes, de la sociedad civil que participen en este tipo de lugares para hacerlos crecer”.

Reconoce a Samuel Ocaña García

La Gobernadora Pavlovich entregó un reconocimiento al ex Gobernador Samuel Ocaña García, ya que fue durante su administración cuando se construyó el Centro Ecológico del Estado de Sonora, además de otras importantes instalaciones que siguen brindando atención a los ciudadanos como el Centro de Usos Múltiples y el CIAD.

El ex Gobernador Samuel Ocaña García reconoció el trabajo de la Gobernadora Pavlovich por el cuidado del medio ambiente, y la conservación de las instalaciones del Centro Ecológico.

“Le estamos muy agradecidos, muchas gracias por darse el tiempo y estar con nosotros y estar con el Centro Ecológico, estar con los niños, estar con esta infraestructura para acercar a la población con la naturaleza, con los seres vivientes que caminan y los que no caminan como las plantas”, señaló.

Dijo a la Gobernadora Pavlovich que espera al final de su sexenio poder estar en una reunión similar para entregarle un reconocimiento como el que recibe él ahora.

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), Ricardo Martínez Terrazas; el Secretario de Desarrollo Social en Sonora (SEDESSON), Rogelio Díaz Brown Ramsburgh; el Secretario de SAGARHPA, Julio César Corona Valenzuela; el niño Celso Pablo Campoy Ponce, el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), Luis Carlos Romo Salazar; y el Presidente del Patronato del Centro Ecológico, José Santos Gutiérrez Luken.

Acciones del Gobierno del Estado para cuidado del medio ambiente y del Centro Ecológico

-Rehabilitación de acuario para lobos marinos

-Nacimiento del primer jaguar en cautiverio

-Nacimiento de lobos mexicanos en cautiverio

-Eco Bus con rampa para discapacitados

-Reapertura del Museo de Vida Silvestre

-Mayor afluencia de visitantes

-Inversión de un millón de pesos para reforestación en el estero El Soldado

Integrantes del Patronato del Centro Ecológico de Sonora

• Dr. Samuel Ocaña García, Presidente de Honorario

• José Santos Gutiérrez Luken, Presidente Ejecutivo

• Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Comisionado Ejecutivo de CEDES

• Ing. Víctor del Castillo Alarcón, Director de Medio Ambiente y Ecología, Grupo

México

• Ing. Héctor Platt Martínez, Presidente UGRS

• Ing. Alfonso Escalante Hoeffer, Tesorero de la UGRS

• Ing. Jorge Mazón Rubio, Empresario

• C.P. Juan Carlos Díaz Quintanar, CAFFENIO

• C. Alan Aguirre Ibarra, Agrícola Alta

• C.P. Luis Coppel Lemmenmeyer, Agricultor

• Lic. Jorge Luis Molina Elías, Ganadero

• Lic. Marina Galaz Salazar, Funcionaria Pública

• Ing. Samuel Fraijo Flores, Constructor

• Lic. Fernando Escalante Garza, Comerciante

• Lic. Félix Tonella Luken, Empresario

• Lic. Vicente Contreras Pavlovich Empresario

• Lic. Enrique Vizcaíno Miranda, Empresario

• C. Carlos Quiñones Maldonado, Ganadero

• Ing. Sergio Torres Serrano, Ganadero

• Ing. Marco Antonio Molina Rodríguez, Agricultor

• Ing. Marco Antonio Camou Loera, Empresario

• Lic. José Oscar Mazón Rubio, Empresario

• Ing. Gustavo Camou Loera, PATROCIPES

• Ing. Arturo Bonillas Zepeda, Presidente Timmins Goldcorp

• C. Raymundo García De León, Constructor