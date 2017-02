Llega Ivonne Andrade como nueva coordinadora de Imagen y Comunicación del Gobierno del Estado

* A la oriunda de Navojoa Elda Molina le quedo muy grande el puesto en Comunicación Social, pues le falto oficio para tener una buena armonía y mancuerna de trabajo con los medios del estado, mas con los del Sur de Sonora donde prácticamente Elda Molina los borro del mapa

Y vaya que se tardó la gobernadora del estado Claudia Pavlovich en realizar el cambio en Comunicación Social, ya que simplemente Elda Molina no dio el ancho, no dio con bola, no lleno las expectativas que se tenían de ella pues.

A Elda Molina se le reconoce su trayectoria en televisión, tanto así que después de “dejar” el cargo en Comunicación Social asumirá la Gerencia General de Canal Doce Televisa Hermosillo.

A la oriunda de Navojoa le quedo muy grande el puesto en Comunicación Social, pues le falto oficio para tener una buena armonía y mancuerna de trabajo con los medios del estado, mas con los del Sur de Sonora donde prácticamente Elda Molina los borro del mapa ya que ella siempre prefirió y dio prioridad a los medios nacionales y uno que otro consentido de ella.

Se dice que en una ocasión en Navojoa les dijo que ahora sí con Claudia Pavlovich, su amiga, iba a ser diferente, y dicen que si tuvo toda la razón, en más de un año los medios de la región del Mayo fueron marginados, bueno al menos en Navojoa se presentó con los medios aquí en Cajeme ni siquiera la conocimos porque nunca vino a presentarse con los medios de Ciudad Obregón, y mucho menos nos atendió una llamada telefónica o nos agenda una cita para reunirnos con ella, y es que no es lo mismo estar en pantalla leyendo las noticias, que dirigir a una enorme estructura de comunicación de gobierno estatal.

Ivonne Andrade Zepeda rindió protesta el martes como nueva Coordinadora General de Comunicación Gubernamental del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, en sustitución de Elda Molina Yépiz, quien “dejó” esa responsabilidad el 31 de enero pasado para reincorporarse a la iniciativa privada en los medios de comunicación.

La protesta le fue tomada por la gobernadora Pavlovich y como testigo estuvo el secretario de Finanzas, Raúl Navarro Gallegos.

Ivonne Andrade es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de Sonora, se ha desempeñado en distintos cargos del sector público y privado; ha colaborado en distintos medios de comunicación.

Desde aquí de Comentarios de Cajeme, de El Regional de Sonora y nuestros medios hermanos Diario Sonora de La Tarde y Regional TV Noticias le deseamos a Ivonne Andrade el mayor de los éxitos ya que sabemos que con su capacidad, inteligencia y buen trato y perseverancia no tenemos duda de que sabrá responder a las expectativas de su Jefa y amiga Claudia Pavlovich, quien busca consolidar la buena relación que ha llevado con los medios desde el inicio de su mandato.

El reto está ahí y es muy interesante, pero Ivonne Andrade sabrá sacarlo adelante. Enhorabuena.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores