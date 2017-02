En Cajeme Denuncian hostigamiento de federales contra propietarios de vehículos extranjeros

Jesús Antonio Tobie

En base a una serie de hostigamiento que han estado recibiendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera, de parte de los nuevos agentes de la Policía Federal que llegó al municipio de Cajeme, principalmente en el Valle del Yaqui.

Fidel Lugo Ayala, coordinador estatal de Onappafa y presidente nacional de Sippafa, dio a conocer que efectivamente ha recibido bastantes quejas de personas que se sientes hostigadas por parte los agentes federales que llegaron supuestamente a darle solución a la delincuencia en Cajeme, por lo que solo la esta agravando dañando el patrimonio de las familias, señaló.

Destacó que están exigiendo un documento que no es de su facultad y esta situación es preocupante, “en vez de darle una solución a un problema, lo están agravando, por lo que vamos a tomar medidas drásticas en caso de que estos hostigamientos continúen, si el gobierno federal no le da solución” indicó Lugo Ayala.

Recalcó que la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, se comprometió que en su gobierno no iba a ver decomisos de procedencia extranjero, de lo contrario se buscará un esquema para darle solución a este problema.

Así mismo detalló que el mismo coordinador estatal de hacienda Omar Valenzuela, le comunicó el día de ayer que tomarían cartas en el asunto para que la policía federal en asuntos que no es de su facultad.

Por ultimo hizo un llamada a todas aquellas personas que sean interceptadas por estos agentes federales, pueden interponer su queja en las mismas oficinas de Sippafa en calle Tabasco y 6 de Abril, o bien al celular 6441109019.