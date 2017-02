Entrega Gobernadora Pavlovich 12.5 mdp en apoyo a migrantes repatriados

HERMOSILLO.- La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó apoyos por 12.5 millones de pesos a los albergues instalados en la región fronteriza de Sonora con Arizona, para la atención de los migrantes indocumentados que serán deportados desde los Estados Unidos debido a las políticas migratorias anunciadas por el Presidente, Donald J. Trump.

En su discurso, la mandataria estatal recordó que el año pasado 37 mil inmigrantes cruzaron por Sonora al ser deportados hacia México desde los Estados Unidos; y que la entidad ocupa el tercer lugar en el número de indocumentados repatriados, por lo cual se entregaron apoyos económicos para albergues operados por organizaciones altruistas ciudadanas en Agua Prieta, Nogales, Altar, Plutarco Elías Calles (Sonoyta), Naco y San Luís Río Colorado.

No es el Estado quien está preparado para recibir a los migrantes, es la sociedad organizada en general junto al Gobierno quienes estamos haciendo frente a la problemática, estos albergues no existen desde ayer, sino desde hace mucho tiempo vienen trabajando y hay que reconocerles su trabajo, quiero decir que no es el Gobierno quien está preparado sino que la sociedad en Sonora por mucho tiempo se preparó y gracias a ellos existen estos albergues que hoy estamos apoyando”, declaró la Gobernadora Pavlovich.

Además del apoyo económico para la manutención de los indocumentados que lleguen a los albergues, también se entregaron recursos para 40 proyectos productivos de connacionales que decidieron quedarse en Sonora, para que puedan emprender un negocio propio y ganarse el sustento. Aquí estamos para recibir a los migrantes de la mejor manera, dándoles las oportunidades que requieran, tratando de hacer el mejor esfuerzo para que tengan un trabajo digno, para que salgan adelante”, agregó la mandataria sonorense.

Tan solo el año pasado, explicó, se recibieron en Sonora a más de 37 mil mexicanos repatriados, de los cuales 22 mil ingresaron por la frontera de Nogales y 15 mil por San Luis Río Colorado, sin embargo, solo el 8.7 por ciento de los deportados por Sonora son oriundos de nuestro estado.

Sonora se ubica como la tercera entidad en el país que recibe mayor ingreso de mexicanos deportados en la frontera norte.

Explicó que este apoyo se fortalecen los albergues que atienden a migrantes, se les capacitara en habilidades productivas y fomento al autoempleo a los trabajadores repatriados, para mejorar las condiciones en que los migrantes nacionales e internacionales realicen su retorno a sus comunidades.

El Fondo de Apoyos a Migrantes se entregó a albergues de Altar, Agua Prieta, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales, además de 40 repatriados sonorenses de Bacoachi, Nacozari, Empalme y Cananea, recibieron apoyos productivos para iniciar o fortalecer el negocio que han empezado en sus comunidades.