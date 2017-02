Marea Brava

* Fusionan tareas de Imagen Institucional y de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental del Gobierno del Estado, responsiva que cae sobre la Lic. Ivonne Andrade Zepeda, al tomarle protesta, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Sabemos que es egresada de la Universidad de Sonora, y ha desempeñado distintos cargos en el sector público y privado……… LE DESEO LO MEJOR………….

* EN LOS AÑOS 70s Y 80s, las autoridades acostumbraban a realizar las famosas REDADAS y estas daban resultados excelentes entre la juventud de aquellos tiempos, pues nadie quería volver a caer en manos de las autoridades, porque los sacaban a realizar trabajos de limpieza sin un solo cabello en su cabeza por la vía pública y eso era vergonzoso para uno. Hoy, eso está prohibido y no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa a los jóvenes, porque sería enfrentar cargos ante la instancia correspondiente………..

Eduardo Flores.

Fusionan tareas de Imagen Institucional y de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental del Gobierno del Estado, responsiva que cae sobre la Lic. Ivonne Andrade Zepeda, al tomarle protesta, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Sabemos que es egresada de la Universidad de Sonora, y ha desempeñado distintos cargos en el sector público y privado……… LE DESEO LO MEJOR en esta su nueva responsabilidad, pues, atender a tantos medios del estado. Vaya que si es todo un reto para la Lic. Andrade Zepeda.

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, debe ayudar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a poner orden en todo el Estado de Sonora. Les dan muchos derechos a los jóvenes, para estos a su vez, con plena libertad violenten el derecho de los demás……… Hay impotencia y desesperación entre las autoridades, porque más tardan en detenerlos que ellos en obtener su libertad.

El clima de inseguridad es alarmante y es el que más demanda social tiene, pues todos queremos vivir en paz, pero no se puede porque Derechos Humanos interviene, argumentando que se le violaron sus derechos al joven………………

Algo se debe hacer, no se puede permitir que nuestros jóvenes deambulen por las calles con cuchillos, machetes y pistola en mano, y eso es lo que debemos detener, pues a raíz de la protección que dio la reforma de ley y la de derechos humanos, hizo que se perdiera el control de nuestras juventudes…………

ALGO SE DEBE HACER, para terminar con tanta delincuencia juvenil que existe por todo el país, estado y municipios……… AYUDE CON ALGO DE VOLUNTAD LIC. RAUL RAMIREZ……………..

PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, debe salvaguardar la seguridad de los habitantes del campo 60… La congeladora de camarón y hortalizas que se incendió el día de ayer en esta comunidad, debe ser retirada a un lugar donde no ponga en peligro a la ciudadanía bacumense…

Hay que recordar que toda empresa que maneje químicos peligrosos, debe ser regulada por las autoridades del estado y en este caso, le corresponde al Lic. Alberto Flores Chong, ordenar el retiro de esta empresa a un lugar donde no ponga en peligro a los habitantes del campo 60………. ESPEREMOS Y CUMPLAN EN BIEN DE LA GENTE…………….

El TESORERO MUNICIPAL DE CAJEME, Lic. Rogelio de Jesús Robinson Bours Luders y sus CONTADORAS andan mal… Si mal no recuerdo, todo aquel que haga mal uso de los recursos públicos del país, estado y municipios, puede enfrentar doblemente cargos penales por abuso de confianza y lo que resulte…

Si salen responsables de los 898 millones de pesos que dejaron como deuda a la ciudadanía cajemense la administración pasada, podrían enfrentar cargos y la separación del servicio público hasta por 10 años………….

OJALA CANTE EL GALLO Y LAS GALLINAS, y así se pueda proceder contra quien resulte responsable de este desfalco, el cual nunca a sido aclarado en que se gastó tanto dinero… Simplemente se sabe que un tanto de más de 300 millones se pagará a corto plazo y el resto a largo plazo…………… COMO LA VEN… HAY QUE EXIGIR QUIEN, COMO Y CUAN DO SE DERROCHO TANTO DINERO………………

