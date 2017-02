Marea Brava

* El Lic. Rogelio de Jesús Robinson Bours Luders, Tesorero Municipal en Cajeme y la contadora Lupita Lares, deben ser investigados a fondo por parte de la federación, han ocultado valiosa información sobre de quien, como y cuando se mal utilizaron más de 898 millones de pesos en la administración pasada que encabezó Rogelio Díaz Brown, deuda que dejaron al Alcalde Faustino Félix Chaves…………. BLANCA BOJORQUES Y MARGARITA ACOSTA, son las otras dos contadoras que saben de fondo, en que se gastaron tanto dinero de los cajemenses………

* El ex gobernador de Sonora Lic. Manlio Fabio Betrones Rivera, se veía molesto en el panteón, pues creo entender que ello se debió a los oportunistas que llegaron… Nadie daba muestras de respeto al Ex gobernador ni a su familia, pues le daban el pésame, lo saludaban y después solicitaban una foto para presumirla entre sus gentes…… POCO LES IMPORTO A LOS OPORTUNISTAS el sentir de la familia. Ellos fueron por la foto y no porque sentían algo por el ing. Orestes Beltrones… Esa es mi apreciación y creo es acertada, porque algunos hombres fuertes de la política en Sonora, que estuvieron presentes en el panteón, opinaron que era una falta de respeto andar pidiendo una foto con Manlio Fabio Beltrones…………….

Eduardo Flores

HAY GATO ENCERRADO ENTRE ESTOS CUATRO, pero se rumora que no tardan en citarlos a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción, para que aclaren, ¿Dónde quedó ese dinero?… y en que lo gastaron?….. EXISTE LA PRESUNCION de haber creado empresas fantasmas, para auto-pagarse rápidamente, pues ellos tienen el control del dinero…… No hay que perderlos de vista, pues hasta las posiciones de trabajo cambian por estrategia, para despistar a quien o quienes, quieran averiguar sobre estos malos manejos administrativos…….

TESORERIA MUNICIPAL, debe ser investigada a fondo por la federación, pues son muchos los recursos que manejan estos cuatro artistas….. Ocultan bastante información que debe ser transparentada a la opinión pública y de resultar responsables, deben ir a prisión……

POCO LES IMPORTA A LOS OPORTUNISTAS el sentir de esta familia. Ellos fueron por la foto y no porque sentían algo por el ing. Orestes Beltrones… Esa es mi apreciación y creo es acertada, porque algunos hombres fuertes de la política en Sonora, que estuvieron presentes en el panteón, opinaron que era una falta de respeto andar pidiendo una foto con Manlio Fabio Beltrones………. MALDITA FOTO………………..

EL DIPUTADO Javier Villarreal, aparece con 30 trailers y 20 dompes…. ¿De dónde se hizo mulas pedro?……….. No hace mucho tiempo, andaba con unos pantaloncitos todos diluidos de tantas lavadas…. Y ahora, es dirigente estatal de la CTM, es diputado local y ya hasta transportistas es, pero la pregunta es y seguirá siendo, ¿de dónde sacaste tanto dinero diputado?…… CREO ANDAS MAL, pues todos sospechan que haces lo que hace el líder de los choferes en Cajeme, Luis Acosta, robarte las aportaciones de los trabajadores y quedarte con algo de los recursos que da el Estado, como apoyo a los sindicatos…… QUE COCHINERO, PUROS DE ESTE TIPO TIENE LA CTM………………

