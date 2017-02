Niega Presidencia amenaza de Trump

Cd. de México (01 febrero 2017).- El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, señaló que es absolutamente falso que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amagado con enviar tropas a México para combatir a los “hombres malos”, como reveló la agencia Associated Press (AP).

“No hubo ninguna referencia (durante la llamada) a que el Gobierno de Estados Unidos fuera a mandar tropas a México. Falso, falso, falso”, subrayó.

En entrevista, indicó que, a la par del Gobierno de México, la Casa Blanca ha informado también a periodistas a cargo de cubrir al Presidente Trump que la mencionada información es falsa.

Además, destacó que la agencia de prensa AP advierte en su artículo que la presunta transcripción de la conversación telefónica entre Mandatarios no fue corroborada por la Casa Blanca.

Resaltó que en la conversación telefónica ambos Mandatarios expresaron diferencias respecto a variedad de temas, así como su deseo de mantener un diálogo para lograr acuerdos entre ambas naciones.

“En fin, hay una serie de mentiras y disparates que están alrededor de eso y que desde luego han sido desmentidos por nosotros”, mencionó.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que Donald Trump haya amenazado con enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano durante la conversación telefónica que sostuvo con el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de enero, como reportó la agencia AP.

A través de una carta difundida en Twitter, Claudia Algorri, Directora de Comunicación Social de la Cancillería, señaló que las afirmaciones de la agencia de prensa no corresponden con la realidad.

“Las expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica. Al contrario, el tono fue constructivo y se llegó al acuerdo entre los Presidentes para que los equipos de trabajo se reúnan de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos.

“Confiando en la seriedad y el prestigio de AP, me permito hacer énfasis en que la información publicada esta tarde es errónea y no existen bases que puedan sustentarla”, indicó Algorri.