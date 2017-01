Coordinará SEC acciones y programas con padres de familia

Hermosillo, Sonora, enero 19 de 2017.- Por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano la Secretaría de Educación y Cultura reforzará la implementación de acciones y programas preventivos que se aplican en escuelas de educación Básica y Media Superior, anunció Ernesto de Lucas Hopkins.

El Secretario de Educación y Cultura señaló que estos programas se trabajan desde el inicio de la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y se busca fortalecerlos con el apoyo de directivos, docentes y padres de familia.

Durante la inauguración de la Segunda Jornada Estatal de Capacitación y Actualización de Directores de Planteles de Educación Media Superior, De Lucas Hopkins subrayó que el acercamiento con los padres de familia es permanente, a través de las asociaciones de cada escuela, con el objetivo de coordinar actividades en beneficio de la comunidad educativa.

“Vamos a continuar trabajando muy de cerca con los padres de familia, porque la labor de educar es conjunta, la buena enseñanza comienza en casa, y en las escuelas se refuerza con educación de calidad que estamos comprometidos a prestar, porque así nos ha instruido la Gobernadora Claudia Pavlovich desde el inicio de su gestión”, expresó.

Indicó que debido a los lamentables hechos suscitados en Monterrey, Nuevo León, la SEC en coordinación con el DIF, Secretaría de Gobierno y Seguridad Pública, entre otras instituciones, mantendrán acciones de prevención en colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Dijo que entre las medidas tomadas se encuentra el rescate del programa Operación Mochila cuyo objetivo es detectar armas, drogas y cualquier instrumento que ponga en riesgo la seguridad y salud de los estudiantes y docentes.

“Hasta el momento no se han detectado armas de fuego ni ningún objeto que pueda poner en riesgo la vida de la comunidad estudiantil, sin embargo, no debemos bajar la guardia, debemos reforzar en los padres de familia la correcta revisión de las diversas redes sociales y lo que en ellas los jóvenes comparten”, expresó.

Puntualizó que se han realizado 67 operaciones mochila en escuelas de educación básica donde se ha solicitado, siempre en presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las respectivas asociaciones de padres de familia, dicho proceso, reiteró se lleva a cabo bajo solicitud expresa del plantel y se realiza en coordinación con las corporaciones municipales de seguridad pública.

Exhortó a los maestros de los 327 planteles de educación Media Superior en Sonora a comprometerse en garantizar la mejor educación a casi 138 mil estudiantes y reconoció el trabajo de los 9 mil 948 docentes que transmiten su conocimiento en las aulas.

“Estamos convencidos que practicando es la mejor forma de aprender, por ello, el próximo viernes haremos una prueba piloto de preparación para la prueba Planea 2017, en todo el estado de Sonora y una vez que tengamos los resultados podremos orientar nuestros esfuerzos en potenciar los ciertos y solventar nuestras deficiencias”, expresó.

Resaltó que uno de los retos que tiene la SEC es acabar con el abandono escolar, ya que en Sonora de cada 100 niños que ingresan a primaria solo 50 terminan la educación media superior, por lo cual este año se impulsará el programa Yo No Abandono.

Onésimo Mariscales Delgadillo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior destacó que la Segunda Jornada fue diseñada siguiendo la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich, quien pidió que se unan esfuerzos y los maestros se capaciten y actualicen en los retos que trae consigo la Reforma Educativa.

“Nuestro compromiso es el mismo que el de nuestra Gobernadora, quien como mandataria ha impulsado en este primer año de gobierno y seguramente será durante todo el sexenio, la calidad educativa”, manifestó Oriana Iridia Yam Pedroza, Directora del Cbtis 37 de Ciudad Obregón, en representación de los directores de los planteles de Educación Media Superior