Terror en Monterrey; alumno baleó a maestra y a compañeros

Un adolescente de 15 años disparó contra su maestra y tres compañeros y se suicidó en una escuela particular de la capital de Nuevo León.

La profesora y dos alumnos están graves por herida de bala en la cabeza; un estudiante más fue lesionado en un brazo.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón explicó que el agresor usó una pistola calibre .22 en un salón donde estaban 16 alumnos de secundaria.

Según un video del Colegio Americano del Noreste, ubicado en una zona de alta plusvalía, al joven le tomó sólo seis segundos atacar, después intentó dos veces dispararse, fue a su mochila por balas, recargó la pistola y logró darse un tiro.

Rodríguez Calderón también dijo que el agresor recibía atención sicológica por depresión. Autoridades estatales investigan de dónde provino el arma de fuego y si el joven pertenecía a un grupo cerrado de Facebook donde presuntamente anunció el ataque.

El mandatario neoleonés y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunciaron por separado que se reforzarán las revisiones escolares para detectar armas.

Tragedia en escuela de Monterrey

Heridos, tres alumnos y educadora; el agresor fallece después de balearse; no saben de dónde salió el arma.

Un adolescente disparó en contra de su maestra y compañeros de clases con saldo de una persona muerta y cuatro lesionados, en un colegio al sur de Monterrey.

La persona que perdió la vida es el propio agresor, quien murió cuando era atendido de los disparos que se propinó a la altura de la cabeza y que primero lo habían dejado con muerte cerebral y posteriormente le costaron la existencia.

Los hechos se suscitaron la mañana del miércoles en las instalaciones del Colegio Americano del Noreste que se ubica en el cruce de Paseo del Lago y Lázaro Cárdenas, en la colonia Paseo Residencial.

Poco después de las 12:30 horas, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, informó del deceso del propio atacante.

Dijo que el gobierno del estado está investigando los hechos, además de que se solidariza con los familiares de las víctimas agredidas.

El vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, precisó que los lesionados son una menor de 14 años, herida en la cabeza; la maestra, de 24 años, herida en el cráneo; un adolescente de 14 años, con herida en el cráneo y otro de 15 años, con herida en el brazo, quien ya fue estabilizado”.

El agresor fue trasladado al Hospital Universitario de la capital regiomontana, donde fue diagnosticado con muerte cerebral y más tarde falleció.

La agresión del menor, quien padecía de trastornos sicológicos, “duró nada, segundos, el muchacho, déjenme explicarles, estaban las clases perfectamente bien, se levanta de su lugar, saca el arma, le dispara directamente a la maestra en la cabeza”, indicó el vocero.

En redes sociales se difundió un video donde aparecen los hechos que no duraron ni dos minutos.

El secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel Florentino González informó que el menor se encontraba en tratamiento sicológico, debido a que padecía depresión.

Aldo Fasci Zuazua pidió no especular sobre los hechos: “Llegó el momento de saber que pasa con nuestros hijos. No necesariamente el arma viene de su familia. Tenemos que saber qué pasó; necesitamos saber dónde consiguió el arma, dónde aprendió a manejarla, el lugar en que consiguió las municiones, así como saber quién difundió el video (donde se suscitaron los hechos); eso es ilegal. Tenemos que ser cautos con lo que vamos a decir”.

Rodríguez Calderón adelantó que se van a reforzar los operativos de Mochila Segura en las escuelas de la entidad.

POLICÍA INDAGA MENSAJES EN FACEBOOK

La Policía Cibernética está investigando una serie de publicaciones que han salido a la luz en Facebook, en donde presuntamente el agresor habría anunciado la masacre que iba a cometer en el Colegio Americano del Noreste y adelantaban una más.

Se tiene que verificar la página, si es real o fue manipulada y la dirección de donde salió, aseguraron autoridades.

Además, se realizó un cateo en el domicilio del infante para tener acceso a los aparatos electrónicos para ver qué información pueden obtener las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dijo que también investiga a la Legión Holk.

En el grupo de Facebook fue donde el agresor supuestamente anunció el delito que cometería.

Ayer, en imágenes filtradas, pues este grupo es cerrado, se informaba que de Legión Holk atacaría de nueva cuenta hoy jueves.

El grupo tiene 12 administradores; los principales, Alejandro M. Leal, y Juan Merchan Leal, son el mismo.