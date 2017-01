Dialogan con jóvenes Gobernadora Pavlovich y Secretario de Salud, José Narro

Hermosillo, Sonora, enero 16 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Secretario de Salud en el país, José Narro Robles, dialogaron con un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria No 11 que asistieron al taller “Vale la Pena Esperar”, enfocado en prevención de embarazos en adolescentes.

El taller, promovido por el Voluntariado de la Secretaría de Salud, atiende a estudiantes entre los 12 y 18 años, y tan solo en el ciclo escolar 2015-2016, acudieron 7 mil 897 jóvenes de escuelas secundarias de Hermosillo además de docentes y padres de familia.

La Gobernadora Pavlovich, el Secretario José Narro Robles, el Secretario de Salud en el Estado, Gilberto Ungson Beltrán, y el alcalde Manuel Ignacio Acosta, recorrieron los módulos interactivos donde se ofrece información sobre prevención de embarazos, violencia en el noviazgo, riesgos en el consumo de alcohol, seguridad vial además de pláticas de motivación para emprender un proyecto de vida.

“Ustedes tienen que hacerse un proyecto de vida, por eso me da gusto verlos motivados, interesados, preocupados y sobre todo que hayan aprendido cosas en este taller”, apuntó el Secretario José Narro durante la charla.

El funcionario federal los exhortó a seguir estudiando, a que se diviertan, a que se cuiden y sobre todo les pidió que no dejen que los demás decidan sobre ellos en su proyecto de vida.

La Gobernadora Pavlovich, felicitó al Voluntariado de la Secretaría de Salud que encabeza Lupita García de Ungson por impulsar este taller y sobre todo por motivar a los jóvenes y darles herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones.

“Yo si quiero felicitar a Lupita por este extraordinario taller, creo que vale la pena y vale la pena que ustedes como jóvenes también lo valoren”, expresó durante la charla la Gobernadora Pavlovich.

Entregan Gobernadora Pavlovich y Secretario de Salud Centro de Salud Rural en Átil

El Centro de Salud Rural del municipio de Átil recibió una inversión de un millón de pesos en remodelación y rehabilitación de infraestructura y equipamiento médico, obra que entregó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Secretario de Salud en el país, José Narro Robles.

Se trata de una unidad médica que no recibía atención desde hace más de cuatro décadas, y que atenderá las necesidades en materia de salud a municipios como Átil, Tubutama, Sáric, Oquitoa y Altar así como la comunidad de Sásabe.

“Todos somos un solo Sonora, todos somos un solo México, y hay que salir adelante, y hay que empujar la carreta, a veces está unos días más pesada que otros, pero siempre tenemos la oportunidad de empujarla, y de soñar, y de pensar en lo que uno puede lograr”, señaló.

El Secretario José Narro Robles recordó haber cursado estudios de segundo grado de primaria en el municipio de Átil, comunidad en la que se continuará el apoyo en el rubro de salud, ya que próximamente se hará llegar una ambulancia en beneficio de la región.

Reconoció también la labor de la Gobernadora Claudia Pavlovich al frente del estado, ya que a poco tiempo de haber asumido la administración logró recuperar la confianza de los ciudadanos a base de resultados.

“Una mujer que en poco tiempo ha mostrado como Gobernadora, ya lo había hecho en otras responsabilidades, su capacidad de servir a la gente, su compromiso con las mejores causas de la sociedad, gracias Gobernadora por darme este privilegio de regresar a este espacio de México, y sobre todo para tomar compromisos”, comentó.

El Presidente Municipal de Átil, Antonio Celaya Urías, agradeció a las autoridades por la rehabilitación del Centro de Salud, ya que su mejora en equipamiento e infraestructura beneficia a los pobladores de toda la región.

“La rehabilitación de este Centro de Salud, y ese equipamiento totalmente completito, viene todavía a traernos grandes beneficios para nuestra comunidad”, expresó.

La Gobernadora Pavlovich también entregó una ordeñadora eléctrica con capacidad de 60 litros al señor Miguel Ángel Cáñez, como parte de los apoyos de la Secretaría del Trabajo destinados a pequeños productores.

Estuvieron presentes el Secretario de Salud en el Estado, Gilberto Ungson Beltrán; el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, y el Comisionado de COFEPRIS, Julio Sánchez y Tépoz.