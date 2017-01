Presentará Gobernadora Pavlovich iniciativa para reducir financiamiento a partidos políticos

Hermosillo, Sonora, enero 13 del 2017.- La próxima semana la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano presentará ante el Congreso del Estado de Sonora, la propuesta de reducir al 50% las prerrogativas de partidos políticos, cuando no es año electoral.

Indicó que en este momento analiza con personal jurídico del Gobierno del Estado la propuesta para respetar la ley y presentar la iniciativa lo más pronto posible.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la Gobernadora Pavlovich dijo que la respuesta de los dirigentes de algunos partidos políticos ante esta propuesta ha sido positiva y espera que se sumen más a favor de los sonorenses.

“Me da gusto haber escuchado que muchos de los partidos políticos están de acuerdo y eso es importante, me da muchísimo gusto, sabía que lo verían con buenos ojos porque yo creo que a todos nos ayuda”, aseguró.

La Gobernadora Claudia Pavlovich indicó que el Gobierno del Estado está haciendo lo que les corresponde y lo que está en sus manos, que sí cada quién hace lo que le toca, Sonora saldrá adelante.

“Me da mucho gusto ver que hay una buena intención por parte de los partidos políticos, de todos, y por parte del gobierno, es iniciativa de la Gobernadora, y decirles que no es lo único, tenemos que hacer muchas cosas, así como seguir buscando recursos extraordinarios, hacer más con menos”, destacó.