Logra Gobernadora Pavlovich entrega de más lámparas ahorradoras

Empalme, Sonora, 13 de enero de 2017.- Gracias a las gestiones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ante la Secretaría de Energía y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) se amplió la cantidad y el plazo de entrega de lámparas ahorradoras y el número de beneficiarios, informó Rogelio Díaz Brown.

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Secretario de Desarrollo Social detalló que la cantidad de lámparas ahorradoras aumentó de 760 mil a más de un millón 60 mil focos y la fecha límite para su entrega será el 31 de marzo próximo.

“Estamos anunciando el crecimiento por gestiones de la Gobernadora y por la eficiente entrega de los focos a todo lo largo del estado, están tomando saldo de focos de otros estados que no cumplieron con sus metas y lo están mandando a Sonora y nos están ampliando unos meses más el seguir beneficiando con focos ahorradores a más familias”, expresó.

Reiteró el compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano con los sonorenses y ratificó su trabajo ante Próspera, programa que señaló, continuará con todos los beneficios además de otros programas federales como empleo temporal, comedores, guarderías, entre otros.

“Aquí en Empalme son más de 13 mil familias beneficiadas, se ratifica la entrega de Prospera y se les anuncia que no habrá ninguna disminución sino un crecimiento en todo el estado, y vamos a seguir trabajando en Cuarto Rosa, pisos y techos, empleo temporal y muchos más beneficios que estarán bajando para Empalme y todo Sonora”, dijo.

Destacó que se busca tener familias sin carencia y sacarlas del nivel de pobreza, por lo cual los programas sociales seguirán creciendo y se van a mantener en beneficio de cientos de sonorenses.

Rosario Rodríguez Quiñones, Delegado de Sedesol, indicó que gracias al trabajo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en Sonora para desarrollo social no existirá ningún recorte al presupuesto 2017.

“Tenemos una administración que encabeza una gran mujer, muy trabajadora, honesta, muy preocupada por el quehacer público, que en vez de perder el tiempo en lamentaciones se ha puesto a trabajar, ha sido una mujer que se le ha plantado enfrente al Presidente de la República y a los Secretarios y los ha convencido de que vengan a trabajar a Sonora”, señaló.

Carlos Enrique Gómez Cota, Presidente Municipal de Empalme, manifestó su agradecimiento a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y a las dependencias del gobierno federal por trabajar en conjunto por beneficios para Empalme y todo el estado.

Estuvieron presentes Carlos Millán Félix, Gerente Regional de Diconsa Noroeste; Susana Corella Platt, Diputada Federal; Erick Nieblas, Secretario del Ayuntamiento de Empalme; Lidia García, representante de la Secretaría de Hacienda; Cristina Cantúa, Sindico Municipal y Ernesto Javier Valdés, Regidor,

Datos

• En coordinación con el Gobierno del Estado a través de Sedesson, Diconsa junto con FIDE, Sedesol y gobiernos municipales ha realizado 105 eventos masivos de entregas de lámparas ahorradoras de energía.

• En Empalme se beneficiará a 12 mil 833 familias con 64 mil 155 lámparas, ya se han distribuido en este municipio 32 mil 310 focos a 6 mil 462 familias.

• En Sonora se han entregado a la fecha 691 mil lámparas a 138 mil 200 familias.