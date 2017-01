¿Y la oposición, donde esta?

* Y no hablo de la sociedad que esta harta de tantas estupideces que comete el gobierno, hablo de los partidos políticos, de las organizaciones ciudadanas, de los movimientos, insisto ¿Donde están?.

Por Victor Gallardo

Como balde de agua helada le cayo la negativa de La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) al presidente de la república Enrique Peña Nieto al no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, esto debido a que la COPARMEX consideró el documento consensuado entre gobierno federal, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), como “improvisado e ineficiente”.

Raro y sorprendente pero bien por la COPARMEX el negarse a firmar tan nefasto acuerdo que no traería ningún beneficio para la ciudadanía.

Yo no se que, quién o quienes son los asesores de Enrique Peña Nieto o en que país viven los miembros de su gabinete porque brillantes no son, siendo el décimo día consecutivo que hay marchas contra el abusivo aumento a la gasolina, hay quienes tienen el descaro de decir que era necesario, se nota que hay gente que solo quiere ver el mundo arder.

Tibia defensa y oposición de los partidos políticos ante tremendo abuso, o que van decir, ¿que no sabían del aumento?, que Peña Nieto aprovecho las vacaciones, la final del fútbol en plena navidad y los XV años de Rubí para sacar a flote el gasolinazo, no señores tanto partidos políticos, como senadores y diputados sabían de antemano lo que se venia, pero nunca, ni en sus sueños mas húmedos se imaginaron que los ciudadanos no se dejarían esta vez como ha sucedido en otras ocasiones donde nada paso.

Hoy muchos políticos se hacen de la vista gorda o voltean a los lados, como queriendo evadir su culpabilidad, caso triste y lamentable porque el pueblo sabe que muchos estuvieron de acuerdo y no hicieron nada, 2017 sera recordado por muchos como el año en que el PRI perdió las elecciones, y si no al tiempo como dice “Pepe” Alvarado.

Aquí en Sonora la gente se pregunta donde están los miles de integrantes del Movimiento No Al Novillo, los otros miles de integrantes de los Malnacidos que se morían de ganas de defender al pueblo de las “injusticias”.

En su momento organizaron marchas, tomas de casetas, eran los justicieros que los sonorenses necesitaban, y ahora, ¿donde están?, ¿porque tan callados?, porque nadie los ve luchando contra la injusticia del gasolinazo, que no eran movimientos 100% ciudadanos…

La ciudadanía se esta dando cuenta tarde, pero se esta dando cuenta que muchos políticos y muchos pseudo lideres solo marchan cuando pueden llevar agua a su molino o sacar provecho de la situación, y eso es bueno porque solo así podrán conformarse movimientos ciudadanos y sin depender de partidos o políticos, que a la larga resulta ser mejor que politizar “los movimientos” y las “injusticias”.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com