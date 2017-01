Marea Brava

* Tiene orden la Procuraduría General de la Republica de un juez federal de investigar de ¡YA! al ex Procurador de Justicia del Estado de Sonora, Lic., Abel Murrieta Gutiérrez en el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños.

* Aparecer en un medio de noticias de talla Nacional, quiere decir que el final del ex procurador de Sonora Murrieta Gutiérrez, está a la vuelta de la esquina y la denuncia fue presentada el 30 de agosto y el 3 de octubre del 2016 en su contra, por falsificación de documentos y ejercicio indebido como servidor público

Eduardo Flores

Tiene orden la Procuraduría General de la Republica de un juez federal de investigar de ¡YA!… al ex Procurador de Justicia del Estado de Sonora, lic, Abel Murrieta Gutiérrez, en el caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños………

El juez de control de justicia penal federal de la ciudad de México, tiene en sus manos la investigación en los términos que establece la ley judicial y lo resolverá en base a sus atribuciones de forma expedita……..

Aparecer en un medio de noticias de talla Nacional, quiere decir que el final del ex procurador de Sonora Murrieta Gutiérrez, está a la vuelta de la esquina y la denuncia fue presentada el 30 de agosto y el 3 de octubre del 2016 en su contra, por falsificación de documentos y ejercicio indebido como servidor público, pues estos errores cometidos durante la investigación de los hechos, tuvo un saldo de 49 niños muertos y 70 heridos; hechos que los padres de familia no han podido olvidar y están exigiendo justicia con todas la de la ley contra el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez……….

Si mal no recuerdo, también existe un numero de averiguación por parte del Consejo de Seguridad en Estados Unidos de América que publica el portal wikileaks, donde se expone la implicación de Murrieta Gutiérrez en crímenes de estado, lavado de dinero y tráfico de drogas, asunto que más de uno lo ha leído en este portal……..

PERO LO CIERTO ES, que en su mandato como procurador de justicia de Sonora, tuvo en sus manos el caso de Gisela Peraza, a quien se le implicó en un supuesto robo económico en la residencia del ex- gobernador de Sonora Guillermo Pádres Elías, quien ya purga su condena en un penal de la ciudad de México y nadie descarta que Abel Murrieta haya recibido instrucciones para ofrecer un mal trato a esta pobre mujer, la cual hoy exige justicia y pide acción penal contra varios servidores públicos, y parece ser en este paquete de servidores públicos, también va el lic. Abel Murrieta Gutiérrez, porque en ese tiempo él era el Procurador de Justicia de Sonora…………….

Así como estos casos, se cree existen varios más por todo el Estado de Sonora, pero estos saldrán a la luz pública cuando se haga efectiva su orden de aprensión, la cual no se descarta la gire de un momento a otro el juez federal que le trae pisando los talones; no hay que pasar por alto que primeramente se requiere de su desafuero para lograr su detención y no creemos pase mucho tiempo para ello………..

Recuerdo vagamente cuando empezó aparecer Padres Elías en los medios de comunicación nacional; dije yo, ya el asunto se le agravó al ex –gobernador y así fue, pues se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de México y no se descarta que el lic. Abel Murrieta Gutiérrez, ocupe una cómoda celda como vecino de Padres Elías………………

Dirán que estoy interesado en que se le detenga A Murrieta Gutiérrez, pero no, simplemente mi interés es el curso de las investigaciones que lleva a cabo el juez federal que ya determinó se le cite a comparecer para que rinda su declaración sobre las irregularidades encontradas en el incendio de la guardería del ABC por parte la PGR………………

Se especula de una manera insistente en los diversos edificios públicos de Gobierno del Estado, Federal y Municipal, que si a Abel Murrieta Gutiérrez se le gira orden de aprensión y se le detiene, van a salir a flote muchas irregularidades de corrupción que cometió en los casi 8 años que estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, pues se dio el lujo de golpear periodistas, ministerios públicos, directores penitenciarios, hijos de funcionarios de gran peso político y muchas cosas más que podrían salir a la luz pública y podría servir como apoyo a la federación para su consignación, pero como dicen, si no existen denuncia alguna contra el presunto, pues nada se puede hacer……………….

POR AHÍ ASEGURAN, que hasta podría ser detenido en ABELANDIA, lugar donde festeja sus cumpleaños en reunión personal con sus amigos, pero ya esto sería mucha mala suerte para Murrieta Gutiérrez, pero no está de más prevenir que lamentar, más vale que el licenciado ponga su seguridad como todos los años lo hace para no caer en errores como él hubiera, porque él Hubiera…. NO EXISTE……….. ABUSADO MI LIC……………….. AMPARO LISTO A LA MANO, POR HOY ES TODO, POR SU ATENCION GRACIAS, PARA ACLARACION O COMENTARIOS, Mi correo, REPORTERO60@YAHOO.COM.MX, MI CEL 6442-12-90-71.