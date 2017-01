Ante tiempos complicados todos debemos apretarnos el cinturón: CPA

La gobernadora Claudia Pavlovich manifestó su respeto a la decisión que tomen los partidos políticos respecto a la propuesta que hizo de recortar en 50% las prerrogativas que reciben, y llamó a reflexionar en que en tiempos difíciles no sólo el ciudadano debe apretarse el cinturón, sino también gobierno, actores políticos, empresarios y partidos políticos.

“Todos se están apretando el cinturón, los ciudadanos en primer lugar, es muy difícil el año; el gobierno tiene que hacer lo propio, y yo creo que como todos los partidos políticos, que son agentes y actores importantes, lo pueden hacer”, indicó.

Subrayó que recortar en un 50% las prerrogativas a partidos políticos no es una decisión que ella pueda tomar, sino que es propuesta que tendrá que pasar primero por el Congreso del Estado y luego llevarse al poder legislativo federal.

Dijo que es respetuosa de la decisión que tomen los partidos políticos, y recordó que el Gobierno del Estado ya implementó, mediante un Decreto de Austeridad, un recorte de 15% en gasto de nómina y un 10% en gasto corriente.

“De por sí teníamos muchas dificultades en el Gobierno (del Estado), pero tenemos que seguir apretándonos el cinturón, para tener que seguir teniendo recursos para afrontar ciertas cosas, como es el subsidio al transporte urbano; lo tengo tres meses garantizado pero el resto (del año) no, y no puedo tomar recurso de la obra pública porque está etiquetado y sería un delito”, resaltó.

“Creo que hay que reflexionar en que todos, empresarios, actores políticos, partidos políticos, gobierno, debemos apretarnos el cinturón porque vivimos tiempos muy complicados”, enfatizó.

Es momento, dijo, en que todos debemos aportarle al transporte público, que es un servicio que ha mejorado, y subrayó que entiende a los concesionarios porque hace mucho tiempo no sube la tarifa, pero no es momento de hacerlo.

“Entiendo que cuando se trata de dinero a nadie le gusta pero todos lo estamos sufriendo y hay que asumirlo con responsabilidad”, dijo.

La gobernadora Claudia Pavlovich dijo que confía en que se sí se aceptará la propuesta que llevó ante autoridades federales en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores para que el diesel destinado a labores agropecuarias y pesca se subsidie y se homologue el precio de la gasolina en la frontera con el del Estados Unidos.