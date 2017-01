Propone Gobernadora Pavlovich reducir en 50% prerrogativas a partidos políticos

Hermosillo, Sonora, enero 11 de 2017.- Quienes ejercen la función pública deben de considerar los tiempos difíciles por los que atraviesa el país en materia económica, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich al proponer que partidos políticos reduzcan sus prerrogativas en un 50%, cuando no sea año de elecciones.

Agregó que esta propuesta debe pasar por la aprobación del Congreso local, por lo que debe ser puesta a consideración de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, con el objetivo de promover acciones de austeridad.

“Estoy proponiendo reducir las prerrogativas de los partidos políticos, no son tiempos de elecciones, está de más que los partidos políticos tengan la misma cantidad de dinero que cuando hay elecciones, ahorita no tenemos elecciones y no se justifica el hecho de que los partidos políticos tengan los recursos que les corresponden”, señaló.

La titular del Ejecutivo comentó que con esta propuesta se puede hacer frente a los tiempos difíciles que enfrenta el país, para lo cual todos los niveles de gobierno deben de poner de su parte para hacer economías al momento de ejercer sus funciones.

“Sería una propuesta que tengo que someter al Congreso del Estado, ellos son los que tendrían que aprobarla o no en su defecto, pero creo que es lo mejor en este momento de tiempos tan difíciles y creo que todos lo verían bien, finalmente los partidos políticos se verían bien ante los ciudadanos, porque se darían cuenta de que la gente ve que están aportando algo en momentos tan complicados”, comentó.

Recordó que en el caso de Sonora no existirá aumento al transporte público durante los primeros meses del año, con la posibilidad de que se extienda al resto de 2017, además de que en la reunión de la CONAGO presentó iniciativas como el incentivo al diesel pesquero y agropecuario para garantizar que no haya incrementos en la canasta básica, y la aplicación de incentivos en el precio de los combustibles en las poblaciones fronterizas en proporción a su cercanía con Estados Unidos para incrementar la competitividad de esa zona.