Marea Brava

DICE el abogado del ABC, Lic. Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de los padres de familia que integran el movimiento Manos Unidas Por Nuestros Hijos, que existe la posibilidad de poder consignar al hoy Diputado Federal Lic. Abel Murrieta Gutiérrez

* Debido a una presunta alteración de la escena del siniestro, así como por desviar la investigación desde su posición de poder cuando era Procurador de Justicia del Estado de Sonora

* Y ASI, este mismo camino lleva el Lic. Alejandro López Caballero del PAN, pero a éste ya se le giró la orden de aprensión y por ahí anda escondido…. ENTREGATE SOLO LICENCIADO Y LA JUSTICIA SERA VENEVOLA CONTIGO, pero si haces gastar un solo litro de gasolina a la Procuraduría del Estado o Federación en tu búsqueda, podrías perder este beneficio, que es el único que te queda, porque ni con todos los amparos del país te vas a salvar de esta

QUIEN LO VE TAN FRESQUESITO AL DIPUTADO…Ahí le hablan Lic. Murrieta, creo ahora si le tienen preparada la habitación continua al ex gobernador Guillermo Padres Elías. A como pintan las cosas, no le tocará la alcaldía de Cajeme, pero, si le tocará una celda muy cómoda y con buen vecino….Lo bueno que va a quedar en familia,. Pues ese espacio es para puros personajes que violentan los derechos del ciudadano al amparo de la impunidad o mejor dicho de la corrupción que impera en México. Y NO SE LE OLVIDE Lic. Murrieta, que el entorpecimiento de las investigaciones sobre el origen del fuego que cobró la vida de 49 niños y 76 más que resultaron con severos daños, es un delito grave y con consecuencias fatales…. PERO COMO DIJO PEÑA NIETO. El que la hace la paga, creo ya le tocó a usted………..MIENTRAS, Manuelito Montaño, ya anda preparando hasta los convenios con diversos medios de comunicación, porque ya se ve sentado en el curul del Congreso de la Unión… Hasta veladoras prendió a San Judas. Digo, por aquello de que se le haga realidad su detención…….Haz lagartijas Manuelito para que aguantes tanto tiempo sentado, O, disculpen, dormido, porque así se la llevan, despiertan hasta que les toca el turno de levantar la mano………

Ni modo mi Lic. Murrieta.. SUERTE A LA PROXIMA, GRACIAS POR PARTICIPAR….. Y ASI, este mismo camino lleva el Lic. Alejandro López Caballero del PAN, pero a éste ya se le giró la orden de aprensión y por ahí anda escondido…. ENTREGATE SOLO LICENCIADO Y LA JUSTICIA SERA VENEVOLA CONTIGO, pero si haces gastar un solo litro de gasolina a la Procuraduría del Estado o Federación en tu búsqueda, podrías perder este beneficio, que es el único que te queda, porque ni con todos los amparos del país te vas a salvar de esta……Recuerda que se te destapó la cloaca de todo acto de corrupción que ejerciste cuando fuiste el Alcalde de la capital del Estado y ahora, hay que pagar las consecuencias de tu mala actuación…………..

HABLANDO DE DELINCUENTES. En la comunidad del Portón o la Tinajera, hay un delincuente muy bravo, y es discípulo de Rogelio Díaz Brown, pues se mofa con toda tranquilidad de que a él no le pueden hacer nada por el trabajo que le realiza al Secretario de Desarrollo Social del Estado…… Esta es la historia….. A este señor le apodan °El Grillo°, y dice tener el liderazgo de la gente del PRI en esa comunidad rural, pero para mi sorpresa este gran líder, no es más que otra rata más del PRI, porque le robó a una señora embarazada de escasos recursos de esa comunidad el material que se le entregó a través de un programa federal, pero dada la situación económica que prevalece, esta pobre señora vendió algo de ese material para unos estudios médicos y muy molesto El Grillo la enfrentó, argumentándole que era un delito vender el material que le habían entregado y sin más, ni más. Esta rata del PRI, le quitó todo el material y le construyó una vivienda a uno de sus hijos…… NICOLAS CAMPAS, titular de Comisarias y Delegaciones, enfrentó a este delincuente de dos patas, argumentándole que entregará ese material porque iba a tener problemas legales, contestándole el ladrón, que le hiciera como le hiciera, porque el material ya lo había ocupado para la construcción de la vivienda de su hijo….. ¡El colmo!…… Puros de estos tiene el PRI… Y sigue operando este lepero señor bajo la protección de Rogelio Díaz Brown….Bueno eso dice él….………..

LA DIPUTADA KIKI DIAS BROWN, valla que si le ha sacado jugo a su diputación, pues en tan solo un año, los diputados del PRI. Brenda Jaime, Omar Guillen, Emeterio Ochoa, Pano Salido y Faly Buelna, le han dado a ganar sumas millonarias a su local de eventos, denominado ° Rafaelas°, pues cada visita que realizan a Cajeme, ahí es donde se organiza todas la reuniones con comida y toda la cosa, enviando facturas muy elevadas a cargo del erario público………SE SUPONE QUE ESTAMOS EN AUSTERIDAD…¿Qué pasó con esto?………….. Se supone que la medida es para todos y todas………………. NI MODO, son los protegidos de alguien…………

