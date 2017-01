Denuncian al alcalde Dr. Raúl Silva Vela de estarse sirviendo con la cuchara grande en el municipio de Navojoa

Por Victor Gallardo



Hoy toca turno a la Perla del Mayo, en recorrido por Navojoa nos comentaron que el alcalde Raúl Silva Vela sigue sirviéndose con la cuchara grande, a un año y cuatro meses de que tomo posesión como alcalde sigue gastando recursos públicos en exceso.

Regidores de oposición señalan al Dr. Silva Vela de hacer gastos a diestra y siniestra, en rubros que ni siquiera son necesarios, mientras la gobernadora del estado Claudia Pavlovich anuncio un decreto de austeridad en su administración para hacer frente a la crisis económica y llevar mas y mejores beneficios a los sonorenses, Navojoa vive en el mundo del revés, no importándole al alcalde de la Perla del Mayo que este 2017 sera un año financieramente hablado muy difícil.

En el municipio de Navojoa se ha incrementado el personal de confianza sin haber una explicación, se sigue gastando en exceso en viáticos, en gasolina, en asesores y muchos otros gastos con sen innecesarios.

Tanto regidores del ayuntamiento y los navojoenses le están pidiendo una explicación al alcalde Raúl Silva Vela de porque tanto gasto innecesario, siendo que ese dinero se podría usar en beneficio de los habitantes de Navojoa y en las comisarias que están en total abandono.

Aquí lo que hay que preguntarse como es posible que los diputados le hayan aprobado un presupuesto donde el 87% del mismo es destinado para gasto corriente, o sea como?.

Ademas estarse sirviendo con la cuchara grande y gastar como si no hubiera mañana, acusan al alcalde Silva Vela de nepotismo ya que el exceso de personal de confianza y algunos puestos claves del ayuntamiento están en manos de familiares del municipe, los navojoenses se preguntan que como es posible que el ayuntamiento sea manejado por familiares de el alcalde y por el mismo como patrimonio familiar.

Algunos regidores nos comentaban que aun el alcalde Dr. Raúl Silva Vela, no ha aclarado aun que paso con las luminarias compradas, con las luminarias que se quitaron y no aparecen por ningún lado, y sobre todo por los millones de pesos que se gastaron en el proceso, también la sociedad navojoense le pregunta al alcalde que para cuando la inversión en carros recolectores de basura, para cuando la inversión en seguridad, para cuando agua de calidad, cuando dejaran de estar en el olvido las comisarias, en fin muchas preguntas tienen los navojoenses, pero desgraciadamente no tienen respuesta de su alcalde.

Pensamos que el Dr. Raúl Silva Vela seria un alcalde diferente, pero con tristeza nos damos cuenta que todas las mejoras que prometió para el municipio fueron un engaño para poder llegar así a la alcaldía de Navojoa, nos hizo creer que el si trabajaría para nosotros el pueblo, que gestionaría los recursos necesarios para sacar adelante a Navojoa, pero hoy nos damos cuenta que resulto ser igual o peor que sus antecesores.

Los navojoenses piden la rápida intervención de la gobernadora del estado Claudia Pavlovich para que le ponga un alto a tanta arbitrariedad, a tanto nepotismo y a tanto gasto innecesario por parte del alcalde el Dr. Raúl Silva Vela.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.