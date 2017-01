En graves problemas se han metido los trabajadores de Servicios Públicos que se oponen a la entrada de la empresa Tec-Med

* Ante una agencia del Ministerio Público del fuero común, pues fueron demandados por Marcelo Calderoni Obregón por amenazas y otros delitos que se les imputan al agredirlo a la salida de un medio de Noticias-Radio, donde daba una entrevista en vivo el funcionario municipal.

“EN EL PEDIR ESTA EL DAR¨, dice un viejo refrán… En esta ocasión les salió el tiro por la culata a los Tirabichis que se oponen a la entrada de la empresa Tec-Med, quien se encarga de la recolección de basura del municipio… La cosa es que están en graves problemas los trabajadores de Servicios Públicos ante una agencia del Ministerio Público del fuero común, pues fueron demandados por Marcelo Calderoni Obregón, Director de Imagen Urbana y Servicios Públicos de Cajeme, por amenazas y otros delitos que se les imputan a los trabajadores de la basura al agredirlo física y verbalmente a la salida de un medio de Noticias-Radio, donde daba una entrevista en vivo el funcionario municipal….. La inexperiencia en asuntos legales de los trabajadores, los llevó a cometer este grave error, o a lo mejor sus asesores ya se cansaron de este juego y los mandaron al matadero para que así se termine todo… Hay que recordar que la agresión física, amenazas, entre otros delitos, hoy en día la autoridad competente las considera graves…

Ahora sí que se cuiden los tirabichis, porque si algo le pasa a Marcelo Calderoni Obregón en lo personal o material, los responsables serán ellos, pues fueron hasta inocentes los pobres, que ellos mismos subieron el video que gravaron de la agresión que sufrió físicamente y verbalmente el funcionario municipal….

LA REGARON Y SE ENBRONCARON………….. REUNION IMPORTANTE. En estos próximos días, sostendremos una importante reunión de amigos diversos reporteros, columnistas, comunicadores de radio, TV y redes sociales, con el empresario Rodrigo Bours Castelo, para intercambiar ideas de opinión sobre lo que acontece en la vida pública del país, estado y municipio… Hay que recordar que Rodrigo Bours en sus pretensiones políticas pasadas, presento un proyecto muy interesante, en el cual se emanaba diversos programas y proyectos de mejoramiento del casco urbano de la ciudad, así como de mejorar la calidad de vida de los cajemenses…Bueno, no hay que adelantar nada, esperemos esta próxima invitación de este gran empresario que se interesa bastante por el desarrollo económico y social de la ciudadanía cajemense………..

TAXISTAS DE CAJEME, solicitan al director del Transporte en el Estado, reconsidere un apoyo para solventar los altos costos de gasolina, refacciones, entre otras necesidades…Conocemos a la perfección al director del transporte y doy por un hecho, que algo habrá de hacer nuestra autoridade del transporte por mejorar la prestación del servicio del gremio taxista de Cajeme………AYER ESTUVO Rogelio Díaz Brown por Cajeme. Y no tuve oportunidad de hablar con él, pues me interesa cierta información que tiene en su hemeroteca privada y con ella puedo hacer muchas cosas en bien de la comunidad cajemense. Este funcionario estatal, tiene excelentes datos para desenmascarar a cierta persona que se da golpes de pecho, pero en realidad es un vulgar ladrón que voy a desenmascarar en bien todos……….

CUIDADO ENRIQUE, ya tengo algunos datos que hare públicos a la opinión pública y creo que si habrá problemas para usted, porque cuando el rio suena, es que agua lleva………El Diputado Omar Guillen Partida, dice que su compromiso es con la gente de las colonias, y que esta comprometido a trabajar en lo que la gente necesita……

Este si es todo un artista y un lepero para mentir…….NO SE TE OLVIDE EL DINERO de las áreas verdes del fraccionamiento SANTA FE, lugar al que no has vuelto, para hablar de frente a la gente que le hiciste el compromiso de arreglar estos espacios públicos….MENTIROSO COMO TODOS……Pero en fin…..En tu carrera política te darás cuenta si hiciste bien o mal las cosas….DIOS QUE TE AYUDE…..

